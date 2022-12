Premium Het beste van De Telegraaf

’Wij zijn de Rocky van dit WK’ Hoe Marokko met realistische bondscoach Regragui de voetbalwereld verovert

De Marokkaanse spelers zijn uitzinnig van vreugde na de zege op Portugal en gooien gezamenlijk de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui de lucht in. Ⓒ Getty Image

DOHA Voor het eerst in de 92-jarige historie van het WK voetbal is een Afrikaans land doorgedrongen tot de laatste vier. De prestatie van Marokko, dat het Portugal van Cristiano Ronaldo pootje haakte in de kwartfinale (1-0), wordt niet alleen in het Noord-Afrikaanse land zelf volop gevierd, maar in de hele islamitische en Arabische wereld. Bondscoach Walid Regragui betitelde het succes ook als een overwinning voor het Afrikaanse continent. „Afrika staat op de voetbalkaart. We wisten dat we het in ons hadden om geschiedenis te schrijven voor Afrika. Het laat zien dat kleinere voetballanden met de juiste instelling ook succes kunnen hebben”, aldus Regragui.