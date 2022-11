Engels international White verlaat WK om privéredenen

De Engelse voetbalbond schreef in een statement dat het niet de verwachting is dat White zal terugkeren tijdens het restant van het toernooi. „We vragen dat de privacy van de speler op dit moment wordt gerespecteerd”, aldus de bond.

White, die een vaste waarde is voor de Engelse koploper Arsenal, kwam niet in actie tijdens de drie groepswedstrijden van Engeland. De ploeg van Southgate treft in de achtste finales Senegal.