AZ pakt miljoenen euro’s, maar blijft ver achter bij grote jongens in Europa

Voetbal

Verrassende basisplek voor Thomas Buitink bij Vitesse

Linksback Maxi Wittek is fit genoeg om in de basis te beginnen bij Vitesse in de Conference League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur donderdagavond. De Duitser miste de afgelopen duels door een kniebandblessure en was twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Spurs nog de matchwinner. Wittek maa...