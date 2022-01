Betis verslaat Sevilla in door staafincident over twee dagen gespreid bekerduel

Het duel tussen beide ploegen uit Sevilla werd zaterdag stilgelegd nadat Sevilla-middenvelder Joan Jordán op zijn achterhoofd was geraakt door een vanuit het publiek gegooide staaf. Dat gebeurde meteen nadat Nabil Fekir het thuis spelende Betis naast Sevilla had gebracht. Eerder had de Argentijn Papu Gómez de bezoekers op voorsprong gezet.

Bij Sevilla had Karim Rekik een basisplaats. De oud-PSV’er werd na de 2-1 vervangen door Ivan Romero, een extra aanvaller. De Franse verdediger Jules Koundé raakte met een kopbal nog wel de lat, maar tot een gelijkmaker en verlenging kwam het niet in het lege stadion Estadio Benito Villamarin, waar zaterdag nog 43.000 toeschouwers hadden plaatsgenomen. De Spaanse voetbalbond RFEF besloot bij het restant geen fans toe te laten.

Joan Jordan ging naar de grond. Ⓒ ANP/HH

Sevilla had gevraagd de wedstrijd op een later tijdstip uit te spelen, ook al omdat Jordán nu niet beschikbaar was. Volgens Sevilla was Jordán „versuft” en heeft hij vermoedelijk een hersenschudding opgelopen. De Spanjaard mocht na het medisch onderzoek terug naar huis en moet in ieder geval 24 uur volledige rust houden. Betis voerde „logistieke redenen” aan om het duel wel meteen op zondag te hervatten. De club veroordeelde het incident en werkt samen met de politie om de dader te vinden.

Sevilla spreekt op de website van een „gewelddadige en onaanvaardbare daad” van „een persoon die natuurlijk niet de Real Betis-fans of de manier van voetbal in onze stad vertegenwoordigt.”