Gestaakte Spaanse stadsderby wordt zondag uitgespeeld zonder publiek

Voetbal

Video: Michiel Kramer viert goal op bijzondere wijze en heeft lachers op de hand

Op bijzondere wijze vierde Michiel Kramer zaterdagavond zijn goal in de gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0). Hij stopte zijn shirt in zijn broek en imiteerde het dansje van Samuel Umtiti. „Het was verschrikkelijk, haha. Maar ik ben een man van mijn woord.”