Tadic schaamt zich kapot na afstraffing

Want de Serven gingen er in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne genadeloos af: 5-0. Tadic kan het nauwelijks geloven, zo vertelde hij na afloop. ,,Heel het team moet zich schamen na dit resultaat. Dit is de zwaarste tijd uit mijn voetbalcarrière en daar is het een heel slecht moment voor.”

Hij vervolgt: ,,We waren constant te laat en zetten amper druk. We zorgden ervoor dat zij zich beter voelden dan ze eigenlijk zijn. We moeten ons echt schamen. Dit moet geanalyseerd worden en iedereen moet in de spiegel kijken, want dit mag niet weer gebeuren."

Servië is niet goed begonnen aan de kwalificatiereeks. Momenteel staan Tadic en co laatste in Groep B.