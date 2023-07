LIVE Tour: Vluchter Wout van Aert heeft virtueel gele trui in handen

Volg etappe 5 hier op de voet via ons Live Widget

De Brit Adam Yates van UAE Team Emirates verscheen voor de vierde dag op rij in de gele leiderstrui aan de start. De Belg Jasper Philipsen draagt na zijn twee ritzeges voor het eerst de groene puntentrui. Voor de Amerikaan Neilson Powless zal het lastig worden de leiding in het bergklassement te behouden met onderweg cols van de buitencategorie en de eerste categorie.

De beklimming van de Col de Soudet, geklasseerd in de zwaarste categorie, begint na 73 kilometer. De top van de Col de Marie Blanque, waar ook bonusseconden te verdienen zijn, ligt op 18 kilometer van de finish.

Vooruitblik Boogerd

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Boogerd, die zelf als vijfde eindigde in de Tour van 1998 en twee etappes won (1996 en 2002), zijn licht schijnen over etappe 5 (van Pau naar Laruns over 165 kilometer).

De eerste echte grote beklimmingen staan op het programma. Eerst de Col de Soudet (15,1 km van gemiddeld 7,2 procent). 20 kilometer voor de finish is daar de Col de Marie Blanque, een beklimming van 7,7 km van gemiddeld 8,6 procent. Daartussen zit ook nog eens de Col d’Ichére. Na de afdaling van de Marie Blanque duiken de renners een dal in, met in de laatste 7 kilometer een zo goed als vlakke route naar de finish.

Een perfecte rit voor aanvallers vooraf, maar ook de klassementsrenners zouden zich al kunnen laten zien. Volgens Boogerd is het de vraag hoe de renners - en dan met name de vluchters van andere dagen - zijn hersteld van hun inspanningen. „Die Neilson Powless zal wellicht in een ontsnapping zitten, die wil vast langer in de bergtrui zitten. Ik denk niet dat veel anderen de ruimte zullen krijgen. En of ze goed genoeg. Hoeveel ruimte zal het peloton ze geven?”, vraagt hij zich af.

Pogacar

Om te vervolgen: „Ik ga ervanuit dat Adam Yates zijn gele trui nog niet kwijt wil. Maar het kan in de slotfase ook gewoon tussen de goede mannen gaan. Misschien wint Tadej Pogacar hier wel, maar dat is moeilijk te zeggen.”

Boogerd denkt dat er ook renners zijn die zich bewust zouden kunnen laten lossen, zodat ze in bijvoorbeeld de derde week kunnen toeslaan. „Maar dat is nu nog niet te zeggen. Het is een lastige om te voorspellen.”