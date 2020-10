Eredivisie voor vrouwen kan waarschijnlijk tóch doorgaan

Eerder op de dag besloot KNVB na overleg met het ministerie van Volksgezondheid de Eredivisie voor vrouwen stil te leggen. De vrouwencompetitie heeft officieel namelijk nog de status van amateursport. De amateurcompetities werden op last van het kabinet voor minstens vier weken stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Eredivisie en de eerste divisie voor mannen kregen echter een uitzondering, omdat voor profsport een strak testprotocol geldt, de zogeheten ’bubbel’. Voor vrouwenvoetbal kon die niet worden gegarandeerd, waarop de KNVB besloot de competitie voor vier weken stil te leggen.

In de Kamer lieten meerdere partijen daar hun ongenoegen over blijken. Van Ark liet daarop weten: „Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen.” Ze gaat met de voetbalbond in overleg over de praktische invulling van de testbubbel.

