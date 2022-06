Berrettini meldt zich af voor Wimbledon na positieve coronatest

Tennis

Van Rijthoven slaat zich overtuigend naar tweede ronde op Wimbledon

Tim van Rijthoven is het hoofdtoernooi van Wimbledon uitstekend begonnen. De 25-jarige Roosendaler was in zijn eerste partij in Londen maandagavond te sterk voor de Argentijn Federico Delbonis: 7-6 6-1 6-2.