Koolhof met dubbelpartner Skupski naar finale Parijs

De 33-jarige Koolhof is de nummer 4 van de wereld in het dubbelspel, Skupski staat op de derde plaats. Ze wonnen dit jaar al zes toernooien op de ATP Tour en bereikten de eindstrijd van de US Open, waarin Koolhof en Skupski verloren van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury. Ze verloren daarnaast nog twee ATP-finales.

Op de laatste twee toernooien werd het Nederlands/Britse duo steeds direct uitgeschakeld, maar in Parijs is de vorm er weer. In de kwartfinales wonnen Koolhof en Skupski vrijdag van Matwé Middelkoop en diens partner Rohan Bopanna uit India.