Koolhof naar dubbelfinale Parijs; Rune schakelt Auger-Aliassime uit

Tennis

Demi Schuurs houdt zicht op plek in halve eindstrijd WTA Finals

Demi Schuurs heeft in het dubbelspel haar eerste zege in de WTA Finals behaald. Ze won in het Amerikaanse Fort Worth met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk in drie sets van het Amerikaanse koppel Coco Gauff en Pegula: 3-6 6-0 10-5. Schuurs is daardoor nog in de race voor een plek in de halve ...