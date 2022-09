Bondscoach Van Gaal heeft goed nieuws voor doelman Pasveer

De bondscoach zei een dag voor het duel met België al dat Memphis Depay en Frenkie de Jong, die vanwege blessures ontbraken tegen de ’Rode Duivels’, in principe zeker zijn van een plek in de WK-selectie. „Ze hebben zoveel voor ons betekend in de kwalificatie en ook weer in de Nations League. Ik hoop dat ze fit zijn voor het WK. Want ik heb wel tegen ze gezegd: als je niet fit bent, ga je niet mee. We zijn geen revalidatiecentrum.”

Van Gaal heeft een groep van zo’n zestig potentiële WK-gangers in beeld. „De spelers die er vandaag bij waren, hebben een plusje voor. Maar een plusje is nog geen garantie.”

Voorkeur boven Cillessen

Pasveer debuteerde donderdag tegen Polen en kreeg ook tegen de Belgen de voorkeur boven Jasper Cillessen, Mark Flekken en Andries Noppert. Feyenoord-keeper Justin Bijlow, vorig jaar nog de nummer 1 onder Van Gaal, ontbrak in de selectie. „Pasveer heeft twee keer de ’nul’ gehouden. Maar dat heeft ook met het team te maken, met de tactische formule die we hebben toegepast om tegen dit soort ploegen te spelen. België heeft niet veel kansen gehad. Ik vind dat een keeper altijd de bal moet stoppen. Dat heeft hij heel goed gedaan, hij heeft geen fout gemaakt. Maar het was simpel werk”, aldus Van Gaal.

De doelman zei bij de NOS nog niet te rekenen op een plek in de WK-selectie. „Helemaal niet zelfs, we krijgen tot aan het WK nog heel veel wedstrijden waarin van alles kan gebeuren. De bondscoach kijkt ook naar hoe je het bij je club doet. Je moet blijven leveren, zegt hij steeds”, aldus Pasveer.

Geblesseerde verdediger Martins Indi van AZ kan WK vergeten

Bruno Martins Indi gaat in november niet mee met Oranje naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. De verdediger van AZ liep vorige week in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-1) een blessure op. Bondscoach Louis van Gaal van het Nederlands elftal zei zondag na de zege op België in de Nations League (1-0) dat Martins Indi niet op tijd fit is.

Martins Indi maakte acht jaar geleden, toen Oranje onder leiding van Van Gaal in Brazilië als derde eindigde op het WK, wel deel uit van de selectie.

De selectie van het Nederlands elftal voor het komende WK mag uit 26 spelers bestaan. Van Gaal zei zondag dat hij nu tien namen in zijn hoofd heeft van voetballers die sowieso meegaan, mits ze tegen die tijd fit zijn.