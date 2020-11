FC Barcelona haalt uit, Lionel Messi brengt eerbetoon aan Diego Maradona

De wedstrijd in een lege Camp Nou begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Maradona, die afgelopen woensdag op 60-jarige leeftijd overleed. De Argentijnse voetballegende speelde tussen 1982 en 1984 voor Barcelona. Daarna vertrok hij naar Napoli.

Bij Barcelona stond zondagmiddag Frenkie de Jong in de basis en was er door trainer Ronald Koeman in de verdediging ook weer een plek ingeruimd voor Sergiño Dest. De Amerikaan klaagde deze week nog over vermoeidheid, maar Koeman heeft vanwege de blessure van Sergi Roberto weinig alternatieven voor de rechtsbackpositie. Lionel Messi en De Jong kregen afgelopen dinsdag nog extra rust en hoefde niet mee af te reizen naar Rusland voor het Champions League-duel met Dinamo Kiev (0-4 winst).

De spelers staan in Camp Nou in een cirkel voor de minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Diego Maradona, die op het scherm in het stadion wordt afgebeeld. Ⓒ AFP

Barcelona controleerde de wedstrijd tegen Osasuna vanaf de eerste minuut. Dat resulteerde in de dertigste minuut in de eerste openingstreffer. Martin Braithwaite kreeg het doelpunt, nadat de VAR de beelden eerst nog had bestudeerd, op zijn naam. In de 40e minuut leken de bezoekers langszij te komen, maar het doelpunt werd vanwege buitenspel terecht afgekeurd. Even later haalde Antoine Griezmann verwoestend uit vanaf de rand van het zestienmetergebied en verdubbelde daarmee voor Barcelona de marge.

In de tweede helft ging Barcelona verder met scoren. Zo tekende Philippe Coutinho op aangeven van Griezmann voor de derde Catalaanse treffer. Later mocht ook Messi zijn doelpunt meepikken. De Argentijnse vedette bepaalde in de 73e minuut de eindstand op 4-0. Direct na het doelpunt bracht Messi een eerbetoon aan zijn overleden landgenoot Maradona.

Onder zijn Barcelona-shirt droeg hij een Newell’s Old Boys-shirt, de club waar beide grootheden in het verleden ooit onder contract stonden. Maradona voetbalde een seizoen in dit tenue.

Het shirt van Newell’s Old Boys dat Lionel Messi onder zijn Barcelona-shirt droeg tijdens de wedstrijd met Osasuna. Ⓒ Reuters

De overwinning is voor Koeman & co uitermate belangrijk. Waar het in de Champions League allemaal voortvarend verloopt, liepen de Catalanen in de voorgaande competitiewedstrijden immers al de nodige averij op.

