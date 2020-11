Max Verstappen: ’Het lijkt wel of ik op ijs rijd’

„Het lijkt wel of ik op ijs rijd”, zei Max Verstappen over de boordradio. Lando Norris, de Engelse coureur van McLaren die vrijdag zijn 21e verjaardag vierde, ging nog verder. „Dit is nog erger dan ijs”, zei Norris, terwijl hij zijn bolide na één rondje terug de pits in reed. Op heel wat plekken was het asfalt nat en glibberig toen om 11.00 uur Turkse tijd (09.00 uur in Nederland) de training begon.

Leclerc reed tijdens zijn opwarmrondje een paaltje omver toen hij op de gladde baan even de controle over zijn Ferrari kwijtraakte. Het was voor de raceleiding reden om de rode vlag uit te hangen als teken dat de sessie werd stilgelegd. Alle coureurs moesten terug de pits in. Het gaf medewerkers van het circuit de tijd om de schade van het omvergereden paaltje te herstellen. Daarna werd de training hervat.

