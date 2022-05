Nederlandse tennissers al aan de bak op Roland Garros

Van de Zandschulp, die als nummer 26 is geplaatst, neemt het dan op tegen de Rus Pavel Kotov, een speler die het kwalificatietoernooi heeft overleefd. Het is de tweede partij van de dag op baan 12. De eerste partij op die baan, een wedstrijd uit het vrouwenenkelspel, gaat om 11.00 uur van start.

De 23-jarige Kotov is de nummer 143 van de wereldranglijst. Kotov versloeg in de derde ronde van het kwalificatietoernooi de Argentijn Pedro Cachin in twee sets en plaatste zich zodoende voor het eerst voor het hoofdtoernooi in Parijs.

Kotov en Van de Zandschulp namen het op de ATP Tour niet eerder tegen elkaar op. De twee speelden wel een keer tegen elkaar op een Future-toernooi in Kazachstan in 2017. Toen won Van de Zandschulp na twee tiebreaks.

Griekspoor speelt tegen Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 28 van de wereld uit Spanje. Griekspoor is de nummer 64. Arantxa Rus werd in het vrouwentoernooi gekoppeld aan de Kazachse Elena Rybakina, die als zestiende is geplaatst. Rus is de enige Nederlandse deelneemster.

Griekspoor staat als derde partij gepland op baan 6, na een vrouwenwedstrijd en een duel uit het mannentoernooi.

Tim van Rijthoven slaagde er in Parijs niet in om zich voor het eerst te plaatsen voor het hoofdschema van een grandslamtoernooi. De 25-jarige Nederlander verloor in de laatste kwalificatieronde met 7-6 (6) 7-6 (5) van de Slowaak Norbert Gombos. Jesper de Jong, Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Richèl Hogenkamp en Suzan Lamens werden eerder al uitgeschakeld in de kwalificaties.

Roland Garros is het enige grandslamtoernooi dat vijftien dagen duurt en al op zondag begint. De Franse organisatie verdeelt de partijen uit de eerste ronde over drie (in plaats van twee) dagen. Dat geeft minder druk op het beperkte aantal banen en levert ook meer geld op.