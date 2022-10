PSV heeft Madueke wellicht terug tegen Utrecht

Ook verdediger Jarrad Branthwaite sluit mogelijk nog aan voor het duel met FC Utrecht als de komende twee trainingen goed verlopen.

De PSV-trainer hield de optie open, dat De Jong komende week meegaat naar Londen voor de uitwedstrijd in de Europa League tegen Arsenal. ,,Luuk zit de laatste fase van zijn revalidatie. Hij is nu goed bezig met de teamtraining. Ik verwacht dat dat goed blijft gaan. Dan kijken we of hij kan aansluiten. Mogelijk kan dat komende week al.”

Bijzondere serie

Naast De Jong en Mauro moet Van Nistelrooy tegen FC Utrecht ook Ismael Saibari, Yorbe Vertessen, Olivier Boscagli en Marco van Ginkel missen. Die laatste zit er wel weer aan te komen. ,,Die is ook weer stappen aan het maken richting de teamtraining. Hij is nog niet volledig in teamtraining, maar wel op de weg terug.”

PSV kan thuis tegen FC Utrecht bogen op een bijzondere serie. De laatste 25 ontmoetingen in Eredivisieverband in het Philips Stadion zijn allemaal door de thuisploeg gewonnen. In 1996 pakte FC Utrecht voor het laatst een puntje mee. Sinds de oprichting van de club in 1970 wisten de Utrechters überhaupt maar één keer in competitieverband te winnen in Eindhoven. In 1980 werd het 2-3 dankzij doelpunten van Leo van Veen, Ton de Kruijk en Gerard van der Lem. Bij FC Utrecht waren toen de latere PSV’ers Hans van Breukelen en Jan Wouters van de partij.

Doorzetten

Het zegt Van Nistelrooy niet veel. ,,We hebben ook in Heerenveen gemerkt dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Daar hebben we een periode van twaalf jaar, waarin we niet hadden gewonnen, omgedraaid, dus het zegt allemaal niks. Zondagmiddag om half drie staan twee teams tegenover elkaar en die hebben niks met die 25 voorgaande wedstrijden te maken. Het begint allemaal opnieuw en wij moeten goed zijn, dat weten we. We willen de punten in Eindhoven houden. Dat is het belangrijkste. De jongens weten ook wat voor spelers FC Utrecht heeft. Dat zijn allemaal ervaren, bekende en goede spelers.”

PSV heeft na de zeperd bij SC Cambuur een aardige serie neergezet met drie zeges op rij met als doelsaldo (11-1). Van Nistelrooy heeft het idee dat er wel wat structureel ten goede is gekeerd. ,,Er zijn geen garanties dat je nooit meer een mindere wedstrijd speelt. Maar ik heb de ambitie om de huidige lijn door te trekken. Met het voetbal en de goals, die we laten zien, maar vooral ook met de manier waarop ze met elkaar bezig zijn als we de bal niet hebben. In het druk zetten, de duels en de communicatie vanuit de as. Daar zie je de jongens mee bezig zijn. Dat levert op dit moment goede en stabiele wedstrijden op. Dat moeten nu zien door te zetten.”