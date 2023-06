DONDERDAG 29 JUNI

’Transfer PSV-middenvelder Erick Gutiérrez naar Chivas Guadalajara nadert afronding’

21.51 uur: Mexicaanse media melden dat de transfer van Erick Gutierrez van PSV naar Chivas Guadalajara zijn afronding nadert. In het Midden-Amerikaanse land wordt erop gerekend, dat er morgen een akkoord wordt bereikt over een overgang, waar 5 miljoen euro mee gemoeid zou zijn.

Gutierrez hoeft daardoor vermoedelijk niet meer naar Nederland te reizen voor de medische tests en eerste training voor het nieuwe seizoen van PSV komende week en kan direct aansluiten bij zijn nieuwe club. Gutierrez heeft vijf seizoenen voor PSV gespeeld en werd in 2018 door de Eindhovenaren voor 6 miljoen overgenomen van het Mexicaanse Pachuca.

De 28-jarige Gutierrez heeft 141 wedstrijden gespeeld voor PSV en daarin twaalf goals gemaakt.

Sparta meldt zich voor AZ-verdediger Velthuis

21.24 uur: Sparta Rotterdam heeft zich gemeld bij AZ om verdediger Tijs Velthuis over te nemen. Beide clubs zijn in onderhandeling over een transfer van de mede door FC Twente opgeleide verdediger, die afgelopen seizoen op huurbasis actief was voor NAC Breda. Een akkoord wordt snel verwacht. De 21-jarige Velthuis werd in 2019 door AZ voor een kleine transfersom van 150.000 euro overgenomen door AZ. Naar verwachting kan hij nu voor een vergelijkbaar bedrag de overstap maken naar Het Kasteel.

In de hoofdmacht van AZ bleef zijn inbreng beperkt tot een invalbeurt van negentien minuten in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad. Daarnaast speelde de Oldenzaler 61 duels voor Jong AZ, waarvoor hij éénmaal scoorde. Afgelopen seizoen was Velthuis actief voor NAC Breda, waarvoor hij 31 wedstrijden speelde en één goal maakte. Sparta is na de pensionering van Adil Auassar, die assistent is geworden van RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser, op zoek naar aanvulling voor de positie van centrale verdediger. De Kasteelclub heeft voor het verdedigingscentrum al Bart Vriends, Mike Eerdhuijzen en Rick Meissen onder contract staan.

Fortuna haalt Luuk Koopmans, oud-keeper van PSV

20.58 uur: Fortuna heeft zich versterkt met Luuk Koopmans. De 29-jarige doelman heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor twee seizoenen.

Koopmans is klaar voor zijn avontuur in Sittard. „Ik heb de afgelopen twee weken goede gesprekken gehad met Americo en de hoofdtrainer, dat goede gevoel is sindsdien gebleven. Daarnaast was Zian Flemming ook altijd heel positief over Fortuna. Het is dan ook fijn om hier eindelijk te zijn. Ik kijk enorm uit naar mijn periode in Sittard.”

Franse verdediger Zagre blijft langer bij Excelsior

18.45 uur: Excelsior Rotterdam heeft Arthur Zagre langer aan zich gebonden. De 21-jarige Franse vleugelverdediger, die sinds begin dit jaar werd gehuurd van AS Monaco, heeft voor drie seizoenen getekend.

Zagre speelde voor zijn periode in Rotterdam ook op huurbasis bij FC Utrecht, waar hij weinig aan spelen toekwam. Excelsior bood hem uitkomst. „Ik heb het erg naar mijn zin gehad in de afgelopen maanden bij Excelsior”, aldus Zagre. „De mensen, de supporters, de faciliteiten, de goede prestaties; dat alles beviel mij prima. Daarom keer ik graag terug. Omdat Excelsior mij ook graag wilde hebben, was de keuze niet lastig. Ik ben erg blij met dit contract en heb veel zin in het nieuwe seizoen.”

Zagre is afkomstig uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. In 2019 werd hij overgenomen van AS Monaco. Excelsior werd afgelopen seizoen vijftiende in de Eredivisie en wist degradatie te voorkomen.

Bryan Limbombe van KKD naar Eredivisie

18.00 uur: Heracles Almelo heeft Bryan Limbombe weten vast te leggen. De snelle vleugelaanvaller komt over van Roda JC en heeft in Almelo een contract getekend tot de zomer van 2027. Afgelopen seizoen kwam de 22-jarige Limbombe tot 35 competitiewedstrijden voor Roda JC waarin hij 7 keer wist te scoren en 5 assists gaf. Het seizoen ervoor scoorde hij ook 7 keer en gaf hij 5 assists. Toen in 33 competitieduels.

Nico-Jan Hoogma, technisch directeur, geeft aan dat Heracles Almelo al langer bezig was met binnenhalen van Limbombe. Hoogma: „We zijn erg blij dat dat nu is gelukt. Bryan is een snelle en behendige buitenspeler die op beide flanken uit de voeten kan. Dat we hem nu voor vier jaar aan ons hebben kunnen binden ben ik erg tevreden over.”

Limbombe kijkt erg uit naar de Eredivisie, een stap die hij graag wilde zetten: „Ik heb voor Heracles Almelo gekozen, omdat zij het beste bij mij past qua club, voetbal en beleving. Dit is de beste stap voor mij om mijzelf te kunnen ontwikkelen. Ik kan me nu laten zien in de Eredivisie en daar heb ik zin in!.”

De in Mechelen geboren Limbombe begon in de jeugd van KV Mechelen en kwam via de jeugd van Zulte Waregem in de jeugd van KRC Genk terecht. Daar haalde Limbombe in 2019 het eerste elftal. In twee seizoenen tijd kwam hij tot negen competitiewedstrijden voordat hij in de zomer van 2021 de overstap maakte naar Roda JC.

Bryan Limbombe gaat het rugnummer 7 dragen en neemt deze over van Ismaïl Azzaoui waarvan Heracles Almelo in een eerdere fase al bekend maakte dat het contract niet werd verlengd.

Jearl Margaritha verkiest Azerbeidzjan boven Vitesse

15.30 uur: Jearl Margaritha verlaat TOP Oss om aan de slag te gaan bij Sabah FC in Azerbeidzjan. De topscorer van het afgelopen seizoen had in Oss nog een jaar op zijn contract, maar beide clubs hebben vandaag een akkoord bereikt over zijn transfer. De aanvaller werd ook begeerd door Vitesse. Hij prefereert echter een avontuur in Azerbeidzjan boven een transfer naar de Arnhemse club.

Sabah FC club speelt op het hoogste niveau van het land tussen Oost-Europa en West-Azië. De jonge club werd in 2017 pas opgericht en promoveerde een jaar later al naar de Premyer Liqa. Na enkele jaren in de middenmoot, bereikte de club onder leiding van hun hoofdtrainer Murad Musayev vorig jaar de tweede plek in de strijd om het nationale kampioenschap. Met de clubtopscorer van TOP Oss in de gelederen, hopen zij het komende seizoen nieuwe hoogtes te bereiken.

PEC Zwolle verder met Håkon Gangstad

15.15 uur: Håkon Gangstad (21) heeft zijn contract bij PEC Zwolle met een jaar verlengd. Daarbij heeft de club de optie om de samenwerking met nog een jaar te verlengen. De Noor debuteerde afgelopen seizoen voor de Blauwvingers.

In de uitwedstrijd tegen Telstar maakte Gangstad zijn enige officiële minuten en was die wedstrijd met twee assists direct belangrijk. Daarna raakte de speler geblesseerd en kwam hij niet meer aan spelen toe in een officieel duel. Wel speelde de verdediger toen hij weer fit was wedstrijden voor PEC Zwolle O21 en het oefenduel met het eerste elftal tegen FC Emmen.

Gangstad heeft zin in het nieuwe seizoen: „Ik ben blij dat ik de kans krijg om me te blijven ontwikkelen bij deze club. Het afgelopen seizoen is niet geworden wat ik ervan verwacht en gehoopt had, maar nu ik weer fit ben ga ik vol voor mijn kans.”

Technisch directeur Marcel Boudesteyn: „Håkon heeft veel pech gehad afgelopen seizoen, maar wij zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en hebben veel vertrouwen in hem. We willen Håkon dan ook graag aan het werk zien komend seizoen.”

Heracles Almelo gaat met Nankishi eredivisie in

14.00 uur: Abed Nankishi wordt opnieuw door Heracles Almelo een seizoen gehuurd van Werder Bremen. Vorig seizoen kwam de buitenspeler in augustus 2022 al voor een jaar op huurbasis over van de Duitse club. In het kampioensjaar van Heracles kwam de rappe vleugelaanvaller tot 11 competitiewedstrijden waarin hij twee keer scoorde en een assist gaf.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma blijft geloven in de potentie van Nankishi: „We zijn erg blij dat we Abed nog een jaar kunnen huren. We hebben zijn kwaliteiten in de wedstrijden die hij heeft gespeeld mogen zien. Bovendien kan hij in principe op alle posities in de voorhoede uit de voeten.”

Nankishi gaf bij Werder Bremen aan dat hij een vervolg in Almelo zag zitten: „Ik heb het vorig seizoen enorm naar mijn zin gehad in Almelo. Het was een gave ervaring om kampioen te worden in de Keuken Kampioen Divisie. Nu ik mijn blessureleed achter me heb gelaten wil ik graag nog meer laten zien van wat ik kan.” De 20-jarige Nankishi staat al sinds 2013 onder contract bij Werder Bremen waar hij de jeugdopleiding doorliep. Nu gaat hij dus op voor zijn tweede seizoen op huurbasis bij Heracles Almelo.

Marc Overmars strikt 16-jarig talent bij Royal Antwerp

13.30 uur: Vincent Janssen krijgt volgend seizoen concurrentie in de spits bij de Belgische landskampioen Royal Antwerp. De club maakte donderdag bekend dat het 16-jarige talent George Ilenikhena overkomt van de Franse tweedeklasser Amiens SC. De Frans-Nigeriaanse centrumspits tekende een contract voor vier seizoenen.

„George staat bekend als een groot talent. We volgen hem al een hele tijd en zijn dan ook verheugd dat hij voor RAFC heeft gekozen. Het zegt iets dat hij zijn carrière in België wil verderzetten, want er was ook heel wat interesse van buitenlandse clubs. Bij ons krijgt hij de tijd en de ruimte om zich in de schaduw van Vincent Janssen verder te ontwikkelen”, reageert technisch directeur Marc Overmars.

Joris Kramer keert terug bij Go Ahead Eagles

11:13 uur Joris Kramer keert terug bij Go Ahead Eagles. De 26-jarige verdediger heeft bij de club uit Deventer een contract getekend tot medio 2026.

Kramer kwam in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis uit voor Go Ahead Eagles. Hij werd toen gehuurd van AZ. De club uit Alkmaar verkocht Kramer daarna aan NEC. Kramer spreekt van een fijne periode bij de Nijmegenaren, maar hij was na een blessure niet altijd meer zeker van een basisplaats. „Toch is het een leerzaam seizoen voor mij geweest. Het voelt hier als thuiskomen. Ik heb heel veel zin om terug te keren”, zegt Kramer. „Aan mijn eerste seizoen bij Go Ahead Eagles heb ik een goed gevoel overgehouden. Destijds speelde ik mijn eerste wedstrijden in de Eredivisie en daar heb ik veel van geleerd.”

Kramer sluit zich zondag aan bij zijn nieuwe team en begint onder coach René Hake aan de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Technisch manager Paul Bosvelt is blij met de terugkeer van Kramer bij Go Ahead Eagles. „Met de komst van Joris hebben we een belangrijke positie goed kunnen invullen”, aldus Bosvelt.

WOENSDAG 28 JUNI

Tottenham versterkt zich met middenvelder Maddison

22.15 uur: Tottenham Hotspur heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met James Maddison. De 26-jarige drievoudig Engels international komt over van Leicester City, dat uit de Premier League is gedegradeerd.

Middenvelder Maddison kwam vijf seizoenen lang uit voor Leicester. Eerder voetbalde hij bij Coventry City, Norwich City en Aberdeen.

Tottenham betaalt naar verluidt 46 miljoen euro voor Maddison.

Duitse aanvaller Havertz stapt over van Chelsea naar Arsenal

21.22 uur: Arsenal heeft de komst van Kai Havertz afgerond. De 24-jarige Duitse aanvaller ondertekent een meerjarig contract bij de Londenaren.

Volgens Engelse media betaalt Arsenal omgerekend ruim 75 miljoen euro aan Chelsea, waar Havertz drie jaar lang speelde. Met Chelsea won de international in 2021 de Champions League.

„Het is geweldig voor mij om lid te worden van deze geweldige club en deel uit te maken van de Arsenal-familie. Deze club heeft zo’n grote geschiedenis en ik hoop dat we veel dingen kunnen bereiken”, aldus Havertz op de clubwebsite van Arsenal.

Amerikaanse verdediger Weah verruilt Lille voor Juventus

21.06 uur: Timothy Weah voetbalt vanaf komend seizoen voor Juventus. De Italiaanse club neemt de 23-jarige Amerikaanse verdediger over van Lille. Weah, de zoon van voormalig AC Milan-spits George Weah, ondergaat donderdag de medische keuring en ondertekent dan een contract voor vijf seizoenen.

Juventus betaalt volgens Italiaanse media zo’n 12 miljoen euro voor Weah, die met de Amerikanen meedeed aan het wereldkampioenschap in Qatar en daar in de achtste finales strandde tegen Nederland.

Weah speelde vier seizoenen bij Lille. Eerder kwam hij uit voor Paris Saint-Germain en Celtic.

Vitesse vindt spits op derde Franse niveau

20.08 uur: Vitesse is in de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen op het derde niveau in Frankrijk. Spits Amine Boutrah van US Concarneau maakt volgens Franse bronnen transfervrij de overstap naar de Arnhemse club. Er ligt een driejarig contract voor hem klaar bij Vitesse

De 22-jarige aanvaller wist afgelopen seizoen elf goals te maken en acht assists te geven voor de Bretonse club in het Championnat National en wist zich daarmee in de kijker te spelen. Concarneau promoveerde mede dankzij de goals van Boutrah. Volgens onder andere de Franse sportkrant L’Equipe scheidt alleen een medische keuring Boutrah, die ook in de belangstelling stond van Montpellier en RC Strasbourg, van een dienstverband bij Vitesse, dat dringend op zoek is naar nieuwe spelers.

Vitesse zag een groot contingent spelers vertrekken. Matus Bero is transfervrij overgestapt naar VfL Bochum en Sondre Tronstad transfervrij naar Blackburn Rovers. Verder werd er afscheid genomen van Tomas Hajek, die geen nieuw contract kreeg en koos Jeroen Houwen voor een vervolg van zijn carrière bij RKC Waalwijk. Bovendien zijn de huurlingen Kjell Scherpen (Brighton), Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart), Gabriel Vidovic (Bayern München), Kacper Kozlowski (Brighton) en Ryan Flamingo (Sassuolo) terug naar hun clubs. Vitesse zou wel de optie in het contract van de talentvolle Flamingo willen lichten, maar heeft daarvoor momenteel nu niet de middelen. Om die reden heeft de Arnhemse club vooralsnog ook niet door kunnen pakken voor RKC-doelman Etienne Vaessen, die een van de kandidaten is voor de positie van doelman.

Tot nu toe trok Vitesse, dat maandag aftrapt met de eerste training, pas één nieuwe speler aan. Mathijs Tielemans kwam transfervrij over van PSV.

Senegalese doelman Mendy verruilt Chelsea voor Al-Ahli

19.32 uur: Édouard Mendy vertrekt bij Chelsea. De 31-jarige Senegalese doelman heeft een akkoord bereikt over een contract met de Saudische voetbalclub Al-Ahli.

Mendy speelde vanaf de zomer van 2020 voor Chelsea. In zijn eerste seizoen won hij, als basisspeler, met de club direct de Champions League.

Op het WK in Qatar speelde Mendy met Senegal in de groepsfase tegen Nederland. Oranje won in november met 2-0.

Trainer Schreuder voor vier jaar naar Spaanse club CD Castellón

19.26 uur: Dick Schreuder is de nieuwe trainer van CD Castellón, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje. De 51-jarige Nederlander ondertekende woensdag een vierjarig contract.

Schreuder leidde PEC Zwolle vorig seizoen naar de tweede plaats in de eerste divisie, goed voor promotie naar de Eredivisie. De voormalige middenvelder werd maandag verkozen tot beste trainer in de eerste divisie. Een dag later maakte PEC Zwolle bekend dat Schreuder bij de club vertrekt.

„Ik ben erg enthousiast om aan dit nieuwe project te beginnen en dankbaar voor het vertrouwen van voorzitter Bob Voulgaris”, aldus Schreuder, die als taak heeft om met CD Castellón te promoveren. „In mijn voetbalcarrière heb ik er altijd van gedroomd om in de Spaanse competitie te spelen. Nu krijg ik mijn kans als coach.”

Voulgaris denkt dat Schreuder goed bij de club past. „We volgen hem al een hele tijd en zijn aanvallende en intelligente manier van voetballen past helemaal bij de manier waarop ik wil dat ons team speelt. Dick maakt deel uit van ons langetermijnplan”, sprak hij.

PEC Zwolle stelde Johnny Jansen aan als opvolger van Schreuder.

Jarmolenko in oorlogstijd terug naar Oekraïense jeugdliefde

14.15 uur: Dinamo Kiev heeft zich opnieuw verzekerd van de diensten van Andrij Jarmolenko. De voortdurende oorlog in Oekraïne weerhoudt de 33-jarige vleugelaanvaller, die eerder tussen 2006 en 2017 voor de Oekraïense topclub uitkwam, niet van een terugkeer. Hij maakt transfervrij de overstap van Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten en ondertekende een contract voor twee jaar.

Jarmolenko was jarenlang de sterspeler van Dinamo Kiev. Hij kwam er in 340 officiële duels tot 137 goals en 90 assists. In de zomer van 2017 vertrok hij naar Borussia Dortmund. Daarna speelde hij ook voor West Ham United en Al-Ain. Jarmolenko is voor Oekraïne recordinternational met 115 interlands.

Dinamo Kiev eindigde het voorbije seizoen in Oekraïne als vierde, op twaalf punten van kampioen Sjachtar Donetsk.

Feyenoord in zee met talentvolle middenvelder van Beerschot

12:50 uur De 21-jarige Ilias Sebaoui tekent vrijdag een driejarig contract bij Feyenoord. Hij wordt meteen uitgeleend aan FC Dordrecht. Beerschot en Feyenoord hebben dinsdag een akkoord bereikt over de transfersom.

De kogel is door de kerk. Vandaag traint Ilias Sebaoui voor het laatst mee bij Beerschot. Donderdag legt hij medische testen af bij Feyenoord, vrijdag tekent hij in De Kuip. Er ligt bij de Nederlandse landskampioen een contract voor drie jaar klaar voor de Marokkaanse jeugdinternational.

Sebaoui speelde in totaal veertien seizoenen voor Beerschot, waarvan het voorbije anderhalf seizoen ook 41 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij scoorde daarin vier keer. Na zijn sterke debuut in de eerste klasse trokken KV Mechelen en AA Gent aan zijn mouw, maar Sebaoui bleef na de degradatie gewoon op het Kiel. In de tweede klasse had hij het onder de Oostenrijkse coach Andreas Wieland echter moeilijk om een basisplaats af te dwingen. Ondanks een teleurstellend seizoen heeft Sebaoui deze zomer wel zijn felbegeerde transfer beet.

Cambuur neemt Balk definitief over van FC Utrecht

11:52 uur Cambuur heeft Remco Balk definitief overgenomen van FC Utrecht. De 22-jarige vleugelaanvaller speelde afgelopen seizoen al op huurbasis in Leeuwarden. Balk heeft voor twee seizoenen getekend, met een optie voor nog een seizoen.

Afgelopen seizoen kwam Balk tot 32 duels voor Cambuur. Hij was daarin twee keer trefzeker. Cambuur degradeerde uit de Eredivisie.

„Remco is een fijn persoon om in de groep te hebben en zorgt met zijn snelheid, energie en diepgang altijd voor het nodige gevaar. Daarnaast hebben we de overtuiging dat hij zich bij ons nog verder door kan ontwikkelen en daar gaan we met elkaar alles aan doen”, aldus technisch directeur Etiënne Reijnen.

Balk speelde eerder voor FC Groningen, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

Beerschot-goalgetter Baeten in beeld bij Eagles

09:05 uur Beerschot staat op het punt om een sterkhouder te verliezen. Thibo Baeten (21), vorig seizoen goed voor dertien doelpunten, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Go Ahead Eagles.

Baeten genoot ook belangstelling van Standard, maar die gesprekken zijn afgebroken. Beerschot huurde de spits aanvankelijk van NEC, het lichtte de aankoopoptie, maar lijkt de speler nu dus alweer te zien vertrekken. In het verleden speelde Baeten ook voor Club NXT en het Italiaanse Torino.

DINSDAG 27 JUNI

Pirlo vervolgt trainersloopbaan bij gedegradeerd Sampdoria

20.27 uur: Andrea Pirlo is aangesteld als trainer van Sampdoria. De 44-jarige voormalige middenvelder van AC Milan en Juventus komt over van het Turkse Fatih Karagümrük, waarmee hij in de hoogste klasse als zevende eindigde.

Sampdoria degradeerde afgelopen seizoen met Bram Nuytinck en Sam Lammers uit de Serie A. De Nederlanders spelen komend seizoen niet meer bij de Italianen. Nuytinck keert terug bij NEC en Lammers gaat in Schotland bij de Rangers voetballen.

Pirlo won als speler in 2006 de wereldtitel met Italië. Als trainer had hij naast Fatih Karagümrük ook Juventus onder zijn hoede. Daar werd hij in mei 2021 ontslagen.

Manchester City versterkt zich met Chelsea-middenvelder Kovacic

19.35 uur: Mateo Kovacic stapt over van Chelsea naar Manchester City. De kampioen betaalt 25 miljoen Britse pond (omgerekend zo’n 29 miljoen euro) voor de Kroatische middenvelder. De 29-jarige Kovacic ondertekent een vierjarig contract bij Manchester City, dat afgelopen seizoen naast de Engelse titel ook de Champions League en FA Cup won.

Manchester City raakte eerder deze transferperiode middenvelder Ilkay Gündogan kwijt aan FC Barcelona.

VfL Bochum neemt middenvelder Bero over van Vitesse

18:13 uur Matus Bero verruilt Vitesse voor VfL Bochum in de Duitse Bundesliga. De 27-jarige Slowaakse middenvelder komt transfervrij over na vijf seizoenen bij de Arnhemse club. De Slowaakse international heeft bij Bochum een contract tot medio 2026 getekend.

„Het is een ongelofelijk gevoel om nu te gaan spelen voor Bochum in de Bundesliga”, zegt Bero. „Voor mij is dit de volgende stap in mijn carrière. Ik ben blij en trots dat een traditieclub als Bochum geïnteresseerd is in mij.”

Volgens technisch directeur Marc Lettau bezit Bero veel kwaliteiten die het elftal verder kunnen helpen. „Coach Thomas Letsch kent zijn kwaliteiten, die Bero als aanvoerder ook al heeft laten zien.” Letsch werkte eerder als coach van Vitesse van 2020 tot en met 2022 samen met Bero.

Trainer Antonetti moet weg bij Franse club Strasbourg

17:47 uur Trainer Frédéric Antonetti moet na vier maanden alweer weg bij Strasbourg. De Franse club is sinds vorige week in handen van de Amerikaanse eigenaren van Chelsea. Zij willen een andere coach voor de groep.

Antonetti was sinds februari trainer van Strasbourg en hij wist met de club als vijftiende te eindigen en daarmee degradatie uit de Ligue 1 te voorkomen. Eerder had Antonetti de eerste elftallen van Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lille en Metz onder zijn hoede.

Strasbourg is na Marseille, Lyon, Toulouse en Le Havre de vijfde club uit de Ligue 1 die in Amerikaanse handen is.Trainer Antonetti moet weg bij Franse club Strasbourg

Doelman Branderhorst van NEC naar FC Utrecht

16:12 uur FC Utrecht heeft zich versterkt met Mattijs Branderhorst. De 29-jarige doelman komt transfervrij over van NEC, waar hij afgelopen seizoen reserve was achter Jasper Cillessen.

Branderhorst, die een contract voor twee seizoenen ondertekende, kwam vijf jaar lang uit voor NEC. Eerder stond hij bij Willem II onder contract.

„Mattijs is een echte prof en beschikt over een goede mentaliteit”, aldus Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht. „Hij is een allround keeper en werkt goed samen met zijn verdedigers. Een echte ’teamplayer’, die heeft bewezen zijn mannetje te staan op het hoogste niveau.”

Middenvelder Rabiot blijft Juventus trouw

15:39 uur Middenvelder Adrien Rabiot heeft zijn aflopende contract bij Juventus met één seizoen verlengd. De Italiaanse voetbalclub nam de 28-jarige Franse international vier jaar geleden transfervrij over van Paris Saint-Germain.

In 48 wedstrijden was Rabiot afgelopen seizoen goed voor elf doelpunten en zes assists.

Juventus eindigde afgelopen seizoen, mede vanwege een flinke puntenstraf, op de zevende plek in de Serie A.

Avontuur Beugelsdijk bij Helmond van korte duur

11.26 uur: In goed overleg hebben Helmond Sport en Tom Beugelsdijk besloten om het nog twee jaar lopende contract te ontbinden. De 32-jarige centrale verdediger kwam afgelopen seizoen dertien competitiewedstrijden in actie voor Helmond Sport, zijn laatste optreden was op 12 december in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle.

De voormalig speler van o.a. ADO Den Haag en Sparta Rotterdam: „Ik wil de club, de staf, de spelers en de supporters bedanken en veel succes wensen in de toekomst.”

Zweedse spits Edvardsen tekent voor drie jaar bij Go Ahead Eagles

10.45 uur: De Zweedse spits Victor Edvardsen is de nieuwste aanwinst van Go Ahead Eagles. Edvardsen heeft in Deventer een contract voor drie jaar getekend. De eenvoudig international komt over van Djurgardens IF, waarmee hij uitkwam in de Allsvenskan, de hoogste competitie in Zweden.

„Mijn weg naar de hoogste Zweedse divisie was er een met ups-and-downs”, zegt de 27-jarige Edvardsen. „In 2018 speelde ik nog op het vierde niveau van Zweden. Vervolgens heb ik stapje voor stapje de weg omhoog mogen bewandelen. Je kunt wel zeggen dat ik een laatbloeier ben.” Dit seizoen speelde Edvardsen elf competitiewedstrijden en scoorde daarin twee keer.

Met Djurgardens speelde Edvardsen afgelopen seizoen ook in de Conference League. In maart werd de ploeg uitgeschakeld in de achtste finales van het Europese toernooi. Begin dit jaar maakte Edvardsen ook zijn debuut in de Zweedse nationale ploeg.

Technisch manager Paul Bosvelt is blij dat hij Edvardsen mag verwelkomen bij Go Ahead. „Met Victor hebben we een spits aangetrokken die ons power kan geven met zijn dynamische en doelgerichte speelstijl. Zoals hij zelf aangeeft, is hij een laatbloeier, maar daardoor ook vrij allround.”

RKC Waalwijk neemt rechtsback Meir over van Maccabi Haifa

10.01 uur: RKC Waalwijk neemt de Israëlische rechtsback Raz Meir (26) over van Maccabi Haifa. Meir tekent in Waalwijk een contract voor een jaar met een optie voor nog een seizoen. De Israëliër werd dit jaar kampioen met zijn club in de Ligat Ha’Al, het hoogste niveau in Israël. Ook speelde hij meerdere wedstrijden in de Champions League en Europa League.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de nieuwe aanwinst. „Met de komst van Raz Meir hebben wij voor aanvang van de voorbereiding alle posities achterin dubbel weten te bezetten. Raz heeft de afgelopen jaren in zijn eigen land (inter)nationale ervaring opgedaan en we zijn blij dat hij uiteindelijk voor RKC heeft gekozen om zijn carrière voort te zetten in Nederland.”

Meir is de vijfde aanwinst voor RKC, dat eerder al Aaron Meijers, Jeroen Houwen, Richonell Margaret en Denilho Cleonise vastlegde.

RKC werd afgelopen seizoen negende in de Eredivisie.

MAANDAG 26 JUNI

FC Utrecht presenteert Iqbal

18.39 uur: FC Utrecht heeft de Iraakse international Zidane Iqbal vastgelegd. De 20-jarige middenvelder, die voor vier jaar heeft getekend, komt over van Manchester United. Bij de club van trainer Erik ten Hag doorliep hij de jeugdopleiding.

„Zidane is een zeer creatieve middenvelder, met een heel goed spelinzicht. Zidane speelt met lef en heeft een hoge handelingssnelheid. Met zijn dribbels en passing is hij in staat het spel te versnellen. Wij zijn er ontzettend trots op dat Zidane bij FC Utrecht de volgende stap in zijn ontwikkeling wil zetten”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam.

Iqbal, die in Manchester werd geboren, speelde drie interlands voor Irak.

Boëtius na één seizoen weg bij Duitse club Hertha BSC

17.49 uur: Jean-Paul Boëtius vertrekt al na één seizoen bij Hertha BSC. De 29-jarige middenvelder tekende vorig jaar nog voor drie jaar in Berlijn.

„We willen Djanga bedanken voor zijn inzet voor Hertha BSC en wensen hem het allerbeste voor zijn toekomstige carrière, zowel sportief als privé”, zei sportief directeur Benjamin Weber.

Boëtius kwam afgelopen seizoen tot 21 competitiewedstrijden. Hertha eindigde als laatste in de Bundesliga en speelt dus komend seizoen op het tweede niveau.

Boëtius begon zijn loopbaan bij Feyenoord, waar hij in 2017 terugkeerde. Tussendoor speelde hij voor FC Basel en KRC Genk. In Duitsland kwam hij ook uit voor Mainz 05.

RKC versterkt zich met aanvaller Margaret van TOP Oss en Cleonise

RKC Waalwijk heeft de selectie versterkt met Richonell Margaret. De 22-jarige spits komt over van eerstedivisionist TOP Oss, waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde.

Margaret, die een contract voor twee seizoenen bij RKC ondertekent, speelde in de jeugdopleiding bij Ajax.

RKC Waalwijk neemt ook Denilho Cleonise over van FC Twente. De 21-jarige aanvaller heeft voor twee jaar getekend in Waalwijk, met een optie voor een extra seizoen.

„Denilho is een talentvolle jongen die past binnen ons profiel. We hadden de wens om voor de start van de voorbereiding nog een flankspeler toe te voegen aan de selectie en met de komst van Denilho is dat gelukt”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Cleonise speelde in de jeugd van Ajax en AZ. In 2018 besloot hij te verkassen naar Genoa, waar FC Twente hem in 2021 weghaalde.

PEC Zwolle legt middenvelders Campagne en Oukhattou vast

12.05 uur: PEC Zwolle heeft zich voor de terugkeer in de Eredivisie verzekerd van de diensten van Jenno Campagne. De 20-jarige aanvallende middenvelder heeft voor één seizoen getekend en mag zich bewijzen in Zwolle. Campagne is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte in Amsterdam nooit zijn opwachting in het eerste elftal.

„Toen ik hoorde dat PEC Zwolle meerdere keren voor mij op de tribune zat en mij serieus volgde, werd ik heel enthousiast. Voor mij is het heel helder: ik wil me graag doorontwikkelen en daarvoor is PEC Zwolle gewoon een hele goede club. Er is een duidelijk plan met mij gemaakt en dat voelt heel goed”, aldus de middenvelder.

PEC heeft ook de 18 jaar oude Mohamed Oukhattou, eveneens een middenvelder, gecontracteerd. De tiener komt over van derdedivisionist Quick. „Natuurlijk besef ik dat je er nog lang niet bent wanneer je een contract tekent bij een club uit het betaalde voetbal, maar omdat ik veel vertrouwen voel van de trainers én ik er alles aan ga doen om hier te slagen, ga ik dit avontuur met vertrouwen aan”, aldus Oukhattou.

De club uit Zwolle neemt afscheid van Chardi Landu en Tomislav Mrkonjic, die nog een jaar vastlagen. Beiden hebben met PEC overeenstemming bereikt over het ontbinden van hun contract.

PEC eindigde afgelopen seizoen als tweede in de eerste divisie.

Delano van Crooij blijft bij Sparta

12.00 uur: Delano van Crooij is ook komende seizoen speler van Sparta. Het contract van de 32-jarige doelman is met één seizoen verlengd.

Van Crooij, de oudere broer van Vito, speelde in het verleden voor PEC Zwolle en VVV-Venlo. Van die laatste club kwam hij vorig seizoen transfervrij over. In zijn eerste seizoen op Het Kasteel kwam hij één officieel duel in actie, in de TOTO KNVB beker.

Gerard Nijkamp: „Wij wilden Delano er graag bij houden. Met zijn professionaliteit heeft hij een waardevolle rol binnen de selectie en zijn we verzekerd van een ervaren doelman die er staat op de momenten dat het gevraagd wordt.”

ZONDAG 25 JUNI

Koulibaly verruilt ook Chelsea voor Saoedi-Arabië

19.54 uur: Kalidou Koulibaly is de volgende speler, die Chelsea verruilt voor Saeodi-Arabië. De verdediger gaat naar Al-Hilal. Zijn vertrek werd zondagavond bevestigd door de Londenaren.

De Senegalese verdediger ging vorig jaar zomer van Napoli naar Chelsea voor ongeveer veertig miljoen euro. Eerder ging ploeggenoot N’Golo Kanté van Chelsea naar Al-Ittihad. In de wandelgangen wordt Hakim Ziyech ook genoemd als mogelijke versterking voor Al-Nassr.

Dammers vanuit eerste divisie naar Denemarken

16.15 uur: Willem II-verdediger Wessel Dammers vervolgt zijn carrière bij het Deense Randers FC. De 28-jarige Dammers heeft voor drie seizoenen getekend en is present op de eerste training van zijn nieuwe club voor het nieuwe seizoen die morgen op het programma staat. Dammers speelde eerder voor Feyenoord, SC Cambuur, Fortuna Sittard en FC Groningen.

Dammers greep dit seizoen naast promotie met Willem II. Hoewel zijn contract doorliep kiest hij nu toch voor het Deense avontuur. „Ik heb altijd al eens naar het buitenland gewild. Omdat ik niet weet of ik deze later in mijn loopbaan nog krijg, moet ik deze kans nu pakken. Ik ben er bewust van wat ik achterlaat, want ik ben elke dag met veel plezier naar Willem II gekomen. Mijn goede band met het kantoorpersoneel, technische en medische staf, teamgenoten en de andere mensen die bij het eerste elftal betrokken zijn ga ik dan ook erg missen. Ook daarom heb ik het shirt altijd met trots gedragen. Willem II is een fantastische club.”

Derde sterkhouder

Randers eindigde afgelopen seizoen op de zesde plaats in de Deense competitie en miste daarmee net Europees voetbal. Willem II ziet met Dammers al de derde sterkhouder vertrekken. Eerder verkaste Elton Kabangu naar Royale Union Saint-Gilloise in België en koos Leeroy Owusu voor een Deens avontuur bij Odense BK.

ZATERDAG 24 JUNI

Gudelj verlengt contract bij Sevilla

13:52 uur Nemanja Gudelj heeft zijn contract bij Sevilla verlengd. De oud-speler van onder meer NAC Breda, Ajax en AZ tekende bij tot medio 2026. Zijn huidige contract liep eind juni af. Hij kwam in de zomer van 2019 bij de Spaanse club.

De 31-jarige Servische international won dit jaar met Sevilla ten koste van AS Roma de Europa League.

Sevilla maakte het nieuwe contract van Gudelj op Twitter bekend met twee foto’s van hem met de Europese beker.

Pherai beloond voor topseizoen met transfer naar HSV

Emmanuel Pherai voegt zich per komend seizoen bij de selectie van Hamburger SV. Hij is de zestiende Nederlander in de geschiedenis die naar de Duitse sleeping giant overstapt. Ook Ludovit Reis staat bij HSV onder contract.

Na onder anderen Rafael van der Vaart, Ruud van Nistelrooy, Khalid Boulahrouz en Nigel de Jong gaat nu ook Pherai zijn geluk beproeven in Hamburg. Hij wordt beloond voor een topseizoen in dienst van Eintracht Braunschweig. De middenvelder, oud-jeugdspeler van Borussia Dortmund en AZ, scoorde tien keer en gaf zeven assists.

VRIJDAG 23 JUNI

Bournemouth bevestigt komst Justin Kluivert

21:15 uur Justin Kluivert verruilt de Serie A voor de Premier League. AFC Bournemouth heeft de komst van de Nederlander die onder contract stond bij AS Roma wereldkundig gemaakt.

In Nederland kwam Kluivert uit voor Ajax, daarna speelde hij niet alleen in Italië, maar ook al in Duitsland (Leipzig), Frankrijk (Nice) en Spanje (Valencia). Hij bleef in die jaren echter steeds eigendom van Roma, maar heeft als hij debuteert bij zijn nieuwe club in alle vijf grote competities van Europa gespeeld.

Kluivert kwam twee keer uit voor het Nederlands elftal.

Bekijk ook: Justin Kluivert op weg naar Bournemouth

Celta de Vigo trekt geroutineerde voetbalcoach Benitez aan

De Spaanse voetbalclub Celta de Vigo heeft Rafael Benitez (63) gecontracteerd. De geroutineerde trainer heeft een contract voor drie jaar getekend. Hij volgt Carlos Carvalhal op, die deze maand vertrok hoewel hij zich met de club had weten te handhaven op het hoogste niveau.

Benitez was eerder actief bij onder meer Liverpool, Real Madrid en Chelsea. Met Liverpool won hij de Champions League. Zijn laatste club was Everton, in de Engelse Premier League, dat hem ruim een jaar geleden ontsloeg.

Mees Hilgers alsnog langer bij FC Twente

Na twee succesvolle seizoenen wordt FC Twente geconfronteerd met een leegloop, maar de club uit Enschede is er wel in geslaagd om Mees Hilgers binnenboord te houden. De 22-jarige centrumverdediger weigerde lange tijd zijn volgend seizoen aflopende contract te verlengen en leek daarmee af te stevenen op een vertrek deze zomer, maar heeft nu alsnog overeenstemming bereikt met FC Twente over een contractverlenging voor drie seizoenen.

FC Twente zag eerder deze week de pogingen om ook Julio Pleguezuelo te verleiden om bij te tekenen spaak lopen. De Spanjaard koos voor Championship-club FC Plymouth Argyle. Verder vertrekken deze zomer Ramiz Zerrouki (Feyenoord), Wout Brama (einde carrière), Denilho Cleonise (geen nieuw contract) en de twee vleugelaanvallers Vaclav Cerny en Virgil Misidjan.

Spierings vervolgt carrière bij RC Lens

Stijn Spierings blijft actief in de Ligue 1. De middenvelder verruilt FC Toulouse voor RC Lens, de nummer twee van het afgelopen seizoen in Frankrijk, waar ook voormalig Vitesse-speler Lois Openda onder contract staat. De Alkmaarder heeft voor vier seizoenen getekend en is met RC Lens komend seizoen actief in de groepsfase van de Champions League.

De geboren Alkmaarder speelde zelfs nog nooit Europees voetbal en was in Nederland voornamelijk actief in de Keuken Kampioen Divisie. Spierings, die ook in beeld was bij PSV, heeft een goed seizoen achter de rug met FC Toulouse, waarmee hij de Franse beker won, maar in de competitie maar net boven de rode streep bleef. De oud-speler van AZ, Sparta, RKC Waalwijk en Levski Sofia maakte vooral indruk als balveroveraar. Hij was afgelopen seizoen de speler in de vijf grootste competities met de meest balveroveringen.

Sparta shopt bij FC Barcelona

Sergi Rosanas maakt de overstap van FC Barcelona naar Sparta Rotterdam. Hij tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel, met een optie voor nog eens twee seizoenen. De rechtsachter (22) speelde bij de Catalanen in Barcelona B, dat op het derde niveau van Spanje uitkomt. Rosanas speelde daarnaast voor Spanje O19.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met de komst van de Spanjaard: „Sergi is een rechtsback met een goede techniek, die zowel aanvallend als verdedigend sterk is. Als achtjarige stroomde hij in bij de jeugdopleiding van Barcelona, die hij volledig doorliep en waar hij veertien jaar speelde. Een doorbraak hier bleef uit, maar wij zien in hem een speler die op termijn op Eredivisieniveau van waarde kan zijn en concurrent kan zijn voor de rechtsbackpositie. Momenteel is hij nog in Spanje, volgende week zal hij naar Nederland komen en we kijken ernaar uit hem hier te ontvangen.”

Sergi Rosanas is de vierde speler die aangetrokken is voor de A-selectie. Voor de positie van rechtsback trok Sparta eerder Saïd Bakari aan, van RKC. Van RKC werd ook Pelle Clement overgenomen, Django Warmerdam komt over van FC Utrecht.

Bram Nuytinck keert terug bij NEC

Bram Nuytinck keert komend seizoen terug bij NEC. De verdediger heeft voor drie jaar getekend in Nijmegen. Nuytinck (33) maakt na periodes bij Anderlecht, Udinese en Sampdoria zijn comeback in De Goffert. Nuytinck degradeerde vorig seizoen met Sampdoria en was transfervrij. NEC versterkte zich eerder Lars Olden Larsen (Pari Nizhniy Novgorod), Sontje Hansen (Ajax) en Mees Hoedemakers (SC Cambuur). Ook is de Japanse spits Koki Ogawa (Yokohama) in aantocht. NEC heeft in hoofdlijnen een akkoord maar de deal moet nog worden afgerond.

Jenson Seelt van Jong PSV naar Sunderland

PSV heeft de 20-jarige verdediger Jenson Seelt verkocht aan het Engelse Sunderland. De boomlange jeugdinternational uit Ede zette vrijdag zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij The Black Cats. Dat deed hij in bijzijn van zijn zaakwaarnemers Frank Schouten en Wesley Verhoek van Key United.

Seelt speelde 63 wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie en kwam éénmaal in actie in de hoofdmacht. Vorig seizoen deed hij als invaller vijftien minuten mee in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Sunderland komt uit in het Championship, het tweede niveau van Engeland, en greep afgelopen seizoen nipt naast promotie naar de Premier League. De transfersom zou boven de 1 miljoen euro liggen.

Getafe beloont trainer Bordalas voor voorkomen degradatie

Jose Bordalas blijft trainer van Getafe. De clubleiding beloont de 59-jarige coach met een tweejarig contract omdat hij degradatie uit de hoogste Spaanse divisie wist te voorkomen.

Bordalas werd eind april aangesteld als vervanger van de ontslagen Quique Sánchez Flores. Getafe stond op dat moment nog achttiende. Bordalas leidde de club naar de veilige vijftiende plek.

Van 2016 tot 2021 was Bordalas ook trainer van Getafe. Na zijn vertrek ging hij aan de slag bij Valencia, waar hij in de zomer van 2022 werd ontslagen.

Real Madrid houdt Ceballos binnenboord

12.22 uur: Real Madrid heeft middenvelder Dani Ceballos tot medio 2027 aan zich gebonden. De Spaanse middenvelder had een aflopend contract in Madrid.

De 26-jarige Ceballos heeft al 120 duels gespeeld voor Real. Tussen 2019 en 2021 werd hij uitgeleend aan Arsenal. Real nam hem in 2017 over van Real Betis. Ceballos heeft dertien interlands voor Spanje gespeeld.

Bayern bevestigt komst van linksback Guerreiro

10.37 uur: Bayern München heeft de komst van Raphaël Guerreiro bevestigd. De 29-jarige linksback heeft voor drie jaar getekend bij de landskampioen.

De Portugese international was transfervrij nadat hij had geweigerd zijn aflopende verbintenis bij Borussia Dortmund te verlengen. Guerreiro speelde sinds 2016 voor Dortmund. Daarvoor kwam hij uit voor de Franse clubs Caen en Lorient.

„Toen het telefoontje van FC Bayern kwam, was mijn beslissing snel genomen”, aldus Guerreiro. „Het is een eer voor mij om voor deze grote club te spelen en ik waardeer trainer Thomas Tuchel ook enorm van onze tijd samen in Dortmund. Ik ben een speler die altijd graag de bal heeft, speelt om te domineren en kansen wil creëren. Ik zal er alles aan doen om zoveel mogelijk titels te winnen. Dat is de filosofie van FC Bayern.”

Bayern pakte afgelopen seizoen op de laatste speeldag de titel. Dat ging ten koste van Dortmund.

RKC haalt aanvaller op bij TOP Oss

10.34 uur: RKC Waalwijk voegt een speler van streekgenoot TOP Oss aan de selectie toe. De 22-jarige Richonell Margaret, inzetbaar als spits en buitenspeler, tekent in Waalwijk een contract. Hij is opgeleid door Ajax en speelde eerder voor Jong AZ en Jong Vitesse.

DONDERDAG 22 JUNI

Feyenoord rondt komst Zerrouki af

Feyenoord heeft de transfer van middenvelder Ramiz Zerrouki afgerond. De 25-jarige Algerijnse international ondertekende donderdag een contract dat hem voor vier seizoenen aan de landskampioen verbonden houdt. Feyenoord en zijn vorige club FC Twente bereikten begin mei al een akkoord over de transfer.

„Ik ben blij en trots dat het moment eindelijk daar is”, aldus Zerrouki. „Feyenoord is een grote club in Nederland. Ik wil me hier als mens en als voetballer verder ontwikkelen en mooie momenten beleven. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Nacho verlengt contract bij Real Madrid

12.25 uur: Nacho Fernández blijft Real Madrid trouw. De 33-jarige aanvoerder verlengde zijn contract donderdag tot de zomer van 2024.

Nacho komt al 22 jaar uit voor Real Madrid. De verdediger begon in juli 2001 in de jeugdopleiding van de Madrilenen. Voor het eerste elftal kwam Nacho inmiddels 319 keer uit. De 24-voudig Spaans international won 23 prijzen met de club.

Dijkstra tekent contract bij VfL Wolfsburg

12.08 uur: Caitlin Dijkstra heeft een contract voor drie jaar bij VfL Wolfsburg getekend. De 24-jarige verdedigster wordt komend seizoen door de Duitse formatie voor een jaar uitgeleend aan haar huidige club FC Twente. Daarna maakt ze de definitieve overstap naar de verliezend finalist van de Champions League.

Dijkstra is blij met de constructie. „Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag nog eens een stap wil zetten naar een buitenlandse topclub, maar ik wil niet dat mijn ontwikkeling stil komt te staan. Gelukkig is Wolfsburg een club die daar hetzelfde in staat. Het plan voor de toekomst voelt goed en ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg”, aldus de speelster.

Ze kijkt uit naar nog een seizoen bij FC Twente. „Twee jaar geleden streek ik neer in Enschede. Die keuze heeft goed uitgepakt. Vanaf dag één voel ik me hier thuis en heb ik enorme stappen gezet in mijn ontwikkeling. Je moet spelen om een betere speelster te kunnen worden. Dat wordt vaak gezegd, maar zo werkt het ook echt. Om het beste te kunnen anticiperen op situaties, heb je nu eenmaal ritme nodig.”

Dijkstra bereidt zich met het Nederlands elftal voor op het WK, dat op 20 juli in Australië en Nieuw-Zeeland begint.

Fenerbahçe neemt aanvaller Dzeko over van Internazionale

10.07 uur: Edin Dzeko vertrekt bij Internazionale. De 37-jarige Bosnische aanvaller maakt de overstap naar Fenerbahçe. Dzeko is bij de Turkse topclub de opvolger van de Ecuadoraan Enner Valencia, die onlangs een akkoord bereikte met de Braziliaanse club Internacional.

Dzeko maakte afgelopen seizoen veertien doelpunten voor Inter, alle competities en toernooien meegerekend. De spits voetbalde eerder onder meer voor VfL Wolfsburg, Manchester City en AS Roma.

Fenerbahçe eindigde afgelopen seizoen als tweede achter rivaal Galatasaray en wacht al sinds 2014 op de Turkse titel

WOENSDAG 21 JUNI

Trainer Geraerts vertrekt bij Union Sint-Gillis

22:24 uur Trainer Karel Geraerts vertrekt bij Union Sint-Gillis. De 41-jarige coach was sinds juli 2019 werkzaam bij de Brusselaars, in eerste instantie als assistent. Union had Geraerts een nieuw contract aangeboden, maar de partijen kwamen niet tot een akkoord. „Ondanks een lopende arbeidsovereenkomst achtte de club dat niet voldoende om de samenwerking voort te zetten”, meldt Union.

Onder Geraerts, die het als hoofdcoach in het afgelopen seizoen overnam van Felice Mazzu, kende Union een goed seizoen. Alleen op de slotdag van de competitie ging het mis. De club greep door een thuisnederlaag tegen Club Brugge naast het kampioenschap en eindigde als derde.

Juventus neemt Milik definitief over van Marseille

21:44 uur Arkadiusz Milik speelt ook komend seizoen bij Juventus. De Italianen nemen de 29-jarige Poolse aanvaller definitief over van Olympique Marseille.

Oud-Ajacied Milik ondertekent in Turijn een driejarig contract. Juventus betaalt 6,3 miljoen euro voor de international. Dat bedrag kan nog eens oplopen met 1,1 miljoen euro.

Milik speelde vorig seizoen 39 wedstrijden voor Juventus. Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij één assist.

Pleguezuelo tekent bij Plymouth Argyle

18.08 uur: De pogingen van FC Twente om Julio Pleguezuelo alsnog te verleiden tot een nieuw contract, zijn op niets uitgelopen. De Spanjaard heeft gebruik gemaakt van zijn transfervrije status en een tweejarig contract getekend bij FC Plymouth Argyle, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. D

De Spanjaard stapte in de zomer van 2019 transfervrij over van Arsenal naar FC Twente, waarvoor hij in totaal 96 wedstrijden speelde. Privé-redenen hebben mede bijgedragen aan de beslissing, want het gezin van de Spanjaard woont in Londen, waardoor Pleguezuelo nu samen met zijn gezin kan gaan wonen.

Pleguezuelo is na Ramiz Zerrouki (Feyenoord) de tweede basisspeler van FC Twente die vertrekt. Aan Vaclav Cerny wordt nadrukkelijk getrokken door VfL Wolfsburg, waarmee de Tsjechische international al een akkoord heeft, terwijl Virgil Misidjan zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Daarnaast is er een reële kans dat Gijs Smal, Joshua Brenet en Mees Hilgers, die allemaal een eenjarig contract hebben en die verbintenis niet willen verlengen, deze zomer een transfer gaan maken.

Ndicka van Eintracht Frankfurt naar AS Roma

17.23 uur: AS Roma heeft zich versterkt met Evan Ndicka. De 23-jarige Franse verdediger komt over van Eintracht Frankfurt.

Met Frankfurt won Ndicka ruim een jaar geleden de Europa League. Hij speelde 134 competitiewedstrijden voor de Duitse club.

Ndicka kwam als jeugdinternational uit voor Franse elftallen, maar komt nu uit voor Ivoorkust.

Feyenoord neemt afscheid van aanvaller Conteh

11.30 uur: Aanvaller Christian Conteh vertrekt bij Feyenoord. Het nog een jaar doorlopende contract van de Duitse aanvaller is in goed overleg tussen beide partijen per direct ontbonden, meldt de landskampioen. De 23-jarige Conteh is daarmee vrij om een nieuwe club te zoeken.

Conteh, die in 2020 de overstap maakte van FC St. Pauli naar Feyenoord, slaagde er mede door blessures niet in een vaste waarde te worden bij de Rotterdammers. Hij werd de afgelopen seizoenen achtereenvolgens verhuurd aan SV Sandhausen, FC Dordrecht en Dynamo Dresden en speelde slechts twee officiële duels voor Feyenoord.

Kanté tekent voor drie jaar bij kampioen van Saudi-Arabië

07.46 uur: De Franse voetballer N’Golo Kanté heeft zijn transfer naar de kampioen van Saudi-Arabië bekrachtigd. De 32-jarige middenvelder heeft voor drie jaar getekend bij Al-Ittihad uit Djedda. Hij voegt zich bij zijn landgenoot Karim Benzema, die eerder de overstap maakte.

Kanté, die met de Franse ploeg in 2018 het WK won in Rusland, verlaat Chelsea. Bij die club won hij onder meer de Premier League en de Champions League. Hij kwam het afgelopen seizoen bij Chelsea niet veel aan spelen toe door een hamstringblessure. Hij miste daardoor ook het WK in Qatar.