PEC doet uitstekende zaken in degradatiekraker

Beide ploegen hoopten zondagavond goede zaken te doen met het oog op degradatie. Fortuna stond voorafgaand aan het duel zestiende en de Zwollenaren vonden hun naam helemaal onderaan de ranglijst terug.

In de gezapige eerste helft konden de ploegen geen stempel drukken. Op slag van rust noteerde de thuisploeg de beste kans van de eerste helft, maar Paul Gladon liet het na Fortuna op voorsprong te zetten.

Darfalou

De bezoekers begonnen beter aan het tweede bedrijf en waren via Darfalou dicht bij de openingsgoal. Hij kopte echter net naast het doel. Met nog ruim twintig minuten op de klok begon de wedstrijd eindelijk los te komen en gingen beide ploegen op jacht naar een goal. Charlison Benschop dacht voor Fortuna de ban te breken, maar de VAR verpestte zijn feestje en concludeerde buitenspel.

Het was uiteindelijk PEC dat, gezien de tweede helft, terecht op voorsprong kwam via Darfalou. Fortuna was nog dicht bij de gelijkmaker, maar de bezoekers trokken de zege over de streep.

Door de overwinning klimt PEC van de achttiende naar de zestiende plaats. Fortuna staat nu zeventiende.

