Manchester City dankzij sensationele comeback kampioen van Engeland

Het eerste nieuws in de titelstrijd kwam al vroeg vanaf Anfield, waar Liverpool aantrad zonder Mohamed Salah en Virgil van Dijk. Vooral die laatste werd gemist, toen al in de derde minuut de achterhoede er slecht uitzag en Pedro Neto na een lage voorzet binnentikte. Nadat Luiz Diaz een grote kans had gehad op de gelijkmaker was het halverwege de eerste helft Sadio Mané die voor de 1-1 tekende na een heerlijk passje achter het standbeen van Thiago Alcantara.

In het Etihad Stadium was City wel een stuk beter, maar acht minuten voor rust werd de titelstrijd pas echt spannend toen Aston Villa uit een spaarzame counter toesloeg. De voorzet van Lucas Digne was afgemeten en Matty Cash verschalkte Ederson met zijn kopbal. Het was echter niet zo dat Liverpool het in eigen huis wel makkelijk had. Vijf minuten voor rust moest Alisson Becker ingrijpen om te voorkomen dat Hwang Hee-chan er 1-2 van maakte voor Wolverhampton.

Na rust voerde City de druk op, maar was het Aston Villa dat snel een grote kans kreeg. Na een geweldige uittrap kon Olie Watkins door, maar de spits schoot net naast. Zowel City als Liverpool, waar Salah na een uur inviel, leek bevangen door de spanning. In Manchester was Aston Villa wederom in staat om toe te slaan. Nota bene oud-Liverpool-speler Philippe Coutinho sloeg toe met een schitterende controle en een droge schuiver in de korte hoek.

Daarmee leek het gedaan, maar City richtte zich in een tiental minuten op. Eerst kopte Ilkay Gündogan knap binnen, vervolgens maakte Rodri met een knappe schuiver de gelijkmaker en even later maakte Gündogan zelfs de 3-2 voor de ploeg van Pep Guardiola. De druk werd vanuit Liverpool vervolgens wel opgevoerd doordat Salah de 2-1 maakte en Andrew Robertson de 3-1. Hierdoor mocht City zijn kostbare voorsprong niet nog weggeven tegen Aston Villa.

Spurs naar de Champions League

Tottenham Hotspur legde beslag op de vierde plaats en gaat dus met City, Liverpool en Chelsea de Champions League in. Op bezoek bij Norwich City wonnen The Spurs eenvoudig met 0-5, mede door een grote fout van Tim Krul. De 5-1 overwinning van Arsenal op Everton deed er daarom niet meer toe. Voor de bezoekers scoorde de na een halfuur ingevallen Van de Beek.

Veltman bewijst Ten Hag een dienst

Erik ten Hag hoeft met Manchester United zich volgend seizoen niet te melden in de Conference League. Even zag het er even naar uit dat Manchester United de zesde plek zou verspelen, toen het zelf 1-0 achter stond bij Crystal Palace en West Ham United voor stond bij Brighton. Joël Veltman schoot zijn oude trainer echter te hulp met een gelijkmaker voor Brighton, waardoor Ten Hag zich volgend jaar in Europa in eerste instantie zal richten op de Europa League. Na de goal van Veltman liep Brighton zelfs nog naar een 3-1 overwinning.

Exit Burnley

Het doek viel onderin voor Burnley. De ploeg van Wout Weghorst gaat met Watford en Norwich City volgend seizoen in de Championship spelen. Burnley verloor in eigen huis met 1-2 van Newcastle United, terwijl Leeds United met dezelfde cijfers de zege pakte tegen Brentford.