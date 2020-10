Wilco Kelderman na besmetting Simon Yates in Giro: ’Het is redelijk risky’

Slaat Wilco Kelderman zondag toe tijdens de bergetappe? Ⓒ ANP/HH

VIESTE - Het nieuws van de achtste Giro-dag was de positieve coronatest van Simon Yates. Voorlopig zijn er niet meer gevallen bekend, al kijkt het peloton toch wel angstig uit naar maandag als iedereen op de eerste rustdag weer het beruchte wattenstaafjes in neus en keel gestopt krijgt. „Het is wel redelijk risky in zo’n peloton als er iemand positief is, dus ik hoop dat het niet erger wordt en dat er meerderen positief zijn”, zei de nummer drie van het klassement, Wilco Kelderman.