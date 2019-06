Federer wil ’rekening vereffenen’ met Australiër

Op het gras in Duitsland begint de 37-jarige Zwitser in de eerste ronde tegen John Millman. Tegen de Australiër ging Federer vorig jaar onderuit bij de laatste zestien van de US Open. Vier jaar geleden klopte de achtvoudig Wimbledon-kampioen Millman wel in Brisbane, maar ook dat ging moeizaam.

„Het is een mooie test voor mij. Ik heb nog een rekening met hem te vereffenen”, vertelde Federer tijdens een persconferentie in Halle. De nummer drie van de wereld is als eerste geplaatst. Vorig jaar ging Federer in de finale onderuit tegen Borna Coric.

Roger Federer is terug in Halle. Ⓒ BSR Agency

„Het wordt niet makkelijk. In New York was ik vorig jaar blij dat de wedstrijd erop zat. Ik had daar veel last van de drukkende hitte. Hij heeft het toen ongelooflijk gedaan. Hij kwam knap terug. Hij is goed van de baseline. Maar hij weet ook dat het deze keer wellicht anders zal gaan”, waarschuwde Federer de topfitte Australiër.

Robin Haase komt maandagmiddag in actie op het centre court in Halle. De Nederlander treft Alexander Zverev. De Duitser is de nummer vijf van de wereld. Haase klopte Zverev in het verleden twee keer. Daar staan drie overwinningen tegenover van Zverev.