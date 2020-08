De Jong trots op zichzelf: ’Dit blijft me altijd bij’

„Ik ben redelijk trots op mezelf”, zei een stralende De Jong voor de camera van RTL7. „Het was niet makkelijk dat ik de laatste wedstrijden steeds op de bank begon, maar dan mag ik vandaag beginnen en ook nog eens twee keer van zulke goals maken. Dat zal me altijd bijblijven.”

De Jong keek met zijn ploeg al na vier minuten tegen een achterstand aan, maar de oud-speler van De Graafschap, FC Twente en PSV boog die hoogstpersoonlijk om in een voorsprong. „Ik hoorde in de ochtend dat ik zou spelen, en dat had ik niet helemaal verwacht, omdat we de laatste duels steeds in dezelfde formatie speelden. Maar ik had wel tegen de trainer gezegd dat ik er klaar voor was. Als hij me nodig had, zou ik er staan.”

En die woorden maakte De Jong in de eindstrijd dus helemaal waar. „De eerste was een heerlijke voorzet van Jesus Navas en de tweede goal... ja, dat vind ik heerlijke ballen. Bij de tweede paal opduiken en de bal dan terugkoppen in de verre hoek. Hier doe je het voor, voor deze momenten. En ook voor de fans, die er altijd zijn maar er nu niet bij kunnen zijn. Deze is ook voor hun. Het zal nog heel lang feest blijven”, lachte de man of the match.