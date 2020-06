Peter Bosz rekent met Leverkusen op Kai Havertz in bekerduel

„Het lijkt allemaal niet zo ernstig”, zegt hij over de spierblessure van zijn sterspeler. „Mijn gevoel zegt dat het eerder dagen dan weken duurt.”

Havertz miste zaterdag het verloren competitieduel met Bayern München (2-4). De 20-jarige aanvaller steekt de laatste weken in grootse vorm. Niet alleen Bayern München volgt het toptalent met veel interesse. Ook Real Madrid zou hem graag inlijven.

Bosz wil niet al te veel risico met Havertz nemen omdat Leverkusen ook nog in de race is om een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. De club staat vijfde in de Bundesliga, met evenveel punten als Borussia Mönchengladbach. De beste vier ploegen van de ranglijst plaatsen zich voor de Champions League.

Havertz staat nog twee jaar onder contract bij Leverkusen. Voor de coronacrisis zou er een prijskaartje van rond de 100 miljoen euro aan hem hebben gehangen.