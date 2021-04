’Zaakwaarnemer Cristiano Ronaldo mag in gesprek met Manchester United’

Op zijn 36ste is de opdracht in het hoofd van Cristiano Ronaldo duidelijk: nog zo veel mogelijk prijzen pakken. Daarom zou hij niet helemaal tevreden zijn met de prestaties van Juventus dit seizoen. Juve grijpt voor het eerst in jaren naast de titel in eigen land én is ook in de Champions League uitgeschakeld, door Porto. Daarnaast vreest Ronaldo voor de toekomst omdat de Oude Dame, net als veel andere topclubs, door corona ook financieel niet in de beste situatie zit.

Daarom zou Ronaldo zijn makelaar, Jorge Mendes, een mandaat hebben gegeven om gesprekken te voeren met andere clubs. Cristiano zou bovenal het liefst terugkeren naar Madrid, waar hij een erg goeie band had met Zinédine Zidane. Maar nu voorzitter Florentino Perez daar heeft verkondigd dat een transfer van Ronaldo momenteel niet tot de plannen behoort, heeft de Portugees zijn aandacht naar Manchester United verlegd.

Daar zou trainer Ole Gunner Solskjaer hem maar wat graag zien komen. „Ik zou hem erg graag in mijn team hebben”, aldus de ex-ploegmaat van Ronaldo. Al wordt een transfer geen vanzelfsprekendheid. CEO Ed Woodward heeft na het Super League-debacle zijn afscheid aangekondigd en ook in Manchester is de financiële situatie rooskleurig. Ronaldo wil op zijn 36ste wel wat inleveren, maar niet al te veel.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.