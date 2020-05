’We kijken bij Sunweb van week tot week wat mogelijk is’

Een vluchtige blik leerde Reef dat er weinig van de oorspronkelijke planning zal overblijven. „Kan ook niet anders hè, als je in de normale situatie een seizoen hebt dat half januari begint en tot half oktober duurt. Nu gaan we een periode tegemoet van drie maanden waarin 25 koersen plaatshebben. Er zijn bepaalde combinaties – zoals de klassiekers combineren met de Giro – die nu niet mogelijk zijn. Dat betekent dat we weloverwogen keuzes moeten maken.”

Sportieve afwegingen

Maar eerst eens goed de lijst van wedstrijden onder de loep nemen, zo benadrukte de man uit Oldenzaal. „We laten alles bezinken. Het is allemaal erg prematuur om te kunnen zeggen wat we doen en hoe we iets zullen aanpakken”, reageerde hij op de vraag wat voorrang zal krijgen: de klassiekers of de Ronde van Italië die tegelijkertijd wordt verreden? Daarbij wetend dat de Giro niet of nauwelijks op de televisie (behoudens Eurosport) wordt uitgezonden. „Eerst sportieve afwegingen maken, lijkt me. Uiteraard zullen er vanuit ons management ook richtlijnen komen of adviezen worden aangedragen, en op basis daarvan nemen we beslissingen.”

Bekijk ook: Hernieuwde wielerkalender zorgt voor hoofdbrekens bij ploegen

De onzekerheid van deze coronatijd, met het gegeven dat absoluut niet duidelijk is wat er mogelijk is op het gebied van voorbereiden (trainingskampen, hoogtestages), weerhoudt Reef ervan heel diep op de materie in te gaan. Wilco Kelderman stond in de oorspronkelijke plannen aangeduid als de kopman voor de Giro, maar gaf onlangs tegenover Telesport aan dat hij best wil switchen naar de Tour de France.

Strade Bianche

„Of dat gebeurt, weet ik niet. Alles ligt open”, aldus Reef. „De enige duidelijkheid die er is, is dat áls er mag worden gekoerst wij aan de start staan van de Strade Bianche op 1 augustus. Voor de rest wachten we af, gaan we op dezelfde manier verder met het werk als dat we deden. Het wordt van week tot week bekijken wat er verandert en mogelijk is voor ons.”