’Schaamtegevoel’ bij directeur Gudde FC Groningen moet ’giftige cocktail’ achter zich laten: ’In één keer terugkeren’

Door Robin Jongmans

De FC Groningen-spelers bedanken de naar Deventer meegereisde fans. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het onvermijdelijke is gebeurd. FC Groningen is na 23 jaar Eredivisie gedegradeerd. Na het gelijkspel bij Go Ahead Eagles (1-1) verschenen bij velen in het uitvak aan de Vetkampstraat de tranen in de ogen. Ook al is de afdaling naar de Keuken Kampioen Divisie definitief, het blijft moeilijk te bevatten. Frustratie heeft plaatsgemaakt voor verdriet. De club die deze eeuw tegenstanders angst inboezemde in de Groene Hel, had er één voor zichzelf gecreëerd. Het relatief goede nieuws? De renovatie is begonnen voordat De FC tot een ruïne is verworden.