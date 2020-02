’Buitengewone’ Barça-aanwinst wast shirt nooit meer na knuffel Messi

Twintig minuten voor tijd mocht de van Leganes overgekomen aanvaller het veld in voor Antoine Griezmann, en mede dankzij de inbreng van Braithwaite liep Barça van een 3-0 voorsprong uit naar een 5-0 overwinning. Eerst rondde Lionel Messi af nadat Leganes-doelman Marko Dmitrovic een voorzet van de invaller niet onder controle had gekregen. En in de voorlaatste minuut schoot Arthur raak nadat Dmitrovic een schot van opnieuw Braithwaite had losgelaten.

„Ik was dit shirt niet meer nu ik een knuffel van Lionel Messi heb gekregen”, grapte de nieuwkomer na afloop. „Nee, serieus. Ik ben erg blij met mijn eerste ’assist’ op Messi. Hij heeft me gefeliciteerd en me goed opgevangen hier bij Barcelona. Hij probeerde me veel ballen te geven tijdens die twintig minuten.”

Trainer Quique Stetien prees de Deen na zijn invalbeurt. „Hij heeft meer gedaan dan ik verwachtte, veel meer”, aldus de coach. „Eerlijk gezegd denk ik dat we een buitengewone aankoop hebben gedaan. Hij heeft zich perfect aangepast aan het spel dat wij willen spelen en was bij twee doelpunten betrokken.”

