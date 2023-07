Tim van Rijthoven geopereerd: ’Eerdere behandelingen zonder succes’

De 26-jarige Nederlander zegt op Instagram: ,,Een paar dagen geleden hebben we besloten om mijn rechter elleboogband te opereren. Ik heb er gedurende mijn hele carrière veel last van gehad en we hebben geprobeerd het te verhelpen door allerlei behandelingen te doen, maar zonder echt succes.”

Van Rijthoven won vorig jaar het ATP-toernooi van Rosmalen en kreeg vervolgens een wildcard voor Wimbledon. Op het heilige gras schopte de in Roosendaal geboren tennisser het tot de vierde ronde, waarin Novak Djokovic te sterk bleek. Van Rijthoven was vorig jaar even de nummer 101 van de wereld. Wanneer hij kan terugkeren op de baan is nog niet duidelijk.

’Alle vertrouwen’

,,Ik heb er alle vertrouwen in dat deze operatie me zal helpen om weer terug te komen op het niveau waarop ik was en voor meer te vechten. Dank aan alle specialisten en artsen voor het voltooien van een succesvolle operatie!”