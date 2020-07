Ook aangepaste wereldranglijst voor Kiki Bertens

De WTA kijkt niet alleen naar de resultaten in dit jaar, maar neemt ook de uitslagen van vorig jaar mee bij de puntentelling voor de mondiale ranking. De zestien beste resultaten van de tennissters tussen maart 2019 en december 2020 tellen mee.

De ATP, de proforganisatie voor de mannen, besloot begin deze week al om de ranglijst op een dergelijke manier te gaan bijhouden. Bij de tennissers tellen hun beste achttien resultaten tussen maart vorig jaar en december van dit jaar mee.

Het tennisseizoen kwam in maart stil te liggen als gevolg van de coronacrisis. Tientallen toernooien werden daardoor geannuleerd. De ATP en WTA besloten om de wereldranglijst te ’bevriezen’, wat betekent dat er geen verschuivingen zijn. Kiki Bertens neemt bij de vrouwen de zevende plek in. Voor de tennissters begint het seizoen op 3 augustus weer in Palermo, de mannen kunnen tien dagen later in Washington weer de baan op.