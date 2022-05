Willem II is Nunnely maanden kwijt door knieblessure

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Het doet me pijn dat ik de komende maanden niet kan voetballen”, vertelt de buitenspeler op de website van zijn club. „Ik wil niets liever dan Willem II helpen, maar ik zal als teamgenoot en supporter de jongens buiten de lijnen moeten steunen. Ik heb er vertrouwen in dat we de club in de Eredivisie kunnen houden.”

Nunnely kwam dit seizoen 31 keer in actie voor de Tilburgers en was daarin goed voor zes treffers.

Willem II is drie speelronden voor het einde de hekkensluiter van de Eredivisie. De club speelt zaterdagavond voor eigen publiek in Tilburg tegen Heracles Almelo.