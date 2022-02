Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik denk dat we hier alle drie flink de smoor in hebben’ Ongemakkelijke situatie na matige rit Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Nederland kwam zaterdag tot een teleurstellende derde tijd, maar maakt nog steeds een kans op goud. Ⓒ ANP/HH

PEKING - Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong moeten zo snel mogelijk met elkaar om de tafel voor een grondige analyse. De belangrijkste opdracht is dat ze elkaar de waarheid gaan vertellen, met als grote doel om daarna alsnog het beste in elkaar naar boven te halen. Het Oranje-schaatstrio kwalificeerde zich zaterdag weliswaar voor de halve finale van de ploegenachtervolging, maar wel op uiterst moeizame wijze. Het resulteerde in een ongemakkelijke situatie na afloop. Uit alles blijkt dat ze – zacht uitgedrukt – niet de beste vriendinnen zijn.