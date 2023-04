Italiaans drama: Salernitana verpest kampioenswedstrijd Napoli

Napoli is op jacht naar de eerste titel sinds 1990, toen Diego Maradona de Zuid-Italiaanse stad in vuur en vlam zette. Aan de hand van het Argentijnse wonderkind won Napoli in 1987 de eerste 'Scudetto'. Maradona, overleden in 2020, speelde van 1984 tot 1991 bij Napoli.

Mathías Olivera zette Napoli na ruim een uur op voorsprong. De Uruguayaan scoorde met het hoofd na een voorzet van Giacomo Raspadori, een invaller.

In de 84e minuut maakte Boulaye Dia gelijk, in een fase waarin Napels al bijna van vreugde uit zijn voegen barstte. De Senegalees schoot uit een lastige hoek fraai raak.

Voormalig Feyenoorder Tonny Vilhena speelde mee met Salernitana.

Lazio verliest bij Inter

De enig overgebleven concurrent Lazio verloor zondag bij Internazionale (3-1). Denzel Dumfries en Stefan de Vrij vielen in bij Inter, dat zich afgelopen woensdag plaatste voor de Italiaanse bekerfinale en ook nog actief is in de halve finales van de Champions League. Daarin treft het op 10 mei stadgenoot AC Milan.

Inter zag een doelpunt van Henrik Mkhitaryan in de 21e minuut worden afgekeurd wegens buitenspel. Een kleine tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Na een fout van Inter-verdediger Franceso Acerbi kon Felipe Anderson André Onana passeren. De oud-doelman van Ajax voorkwam kort voor rust een tweede Romeinse treffer door een inzet van Ciro Immobile tot hoekschop te verwerken.

Lautaro Martinez scoorde ook tegen Lazio. Ⓒ ANP/HH

In de 78e minuut, na veel gemiste kansen, was het alsnog raak voor Inter. Argentijns international Lautaro Martínez gleed de bal in het doel langs doelman Ivan Provedel. Niet veel later zorgde Robin Gosens voor de 2-1, terwijl Martínez er in blessuretijd ook nog 3-1 van maakte.