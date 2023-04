Lazio verliest: historische Serie A-titel Napoli ligt voor het grijpen

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij vielen in bij Inter, dat zich afgelopen woensdag plaatste voor de Italiaanse bekerfinale en ook nog actief is in de halve finales van de Champions League. Daarin treft het op 10 mei stadgenoot AC Milan.

Inter zag een doelpunt van Henrik Mkhitaryan in de 21e minuut worden afgekeurd wegens buitenspel. Een kleine tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Na een fout van Inter-verdediger Franceso Acerbi kon Felipe Anderson André Onana passeren. De oud-doelman van Ajax voorkwam kort voor rust een tweede Romeinse treffer door een inzet van Ciro Immobile tot hoekschop te verwerken.

In de 78e minuut, na veel gemiste kansen, was het alsnog raak voor Inter. Argentijns international Lautaro Martínez gleed de bal in het doel langs doelman Ivan Provedel. Niet veel later zorgde Robin Gosens voor de 2-1, terwijl Martínez er in blessuretijd ook nog 3-1 van maakte.