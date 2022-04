Unieke treffer Wout Weghorst in Premier League

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Michel Vonk tekende in 1992 bij Manchester City voor het eerste Nederlandse doelpunt in de Premier League. Volgens databureau Gracenote hebben alleen voetballers uit Engeland, Frankrijk, Schotland en Ierland vaker gescoord in de Premier League dan de Nederlanders. De Engelsen maakten al meer dan 12.000 doelpunten in 'hun' topcompetitie.

Wout Weghorst maakte goal nummer 1.000, maar Michel Vonk was namens Manchester City de eerste Nederlander. Ⓒ ANP/HH

Robin van Persie is de Nederlandse topschutter aller tijden in de Premier League. Van Persie scoorde 144 keer voor Arsenal en Manchester United. Jimmy Floyd Hasselbaink en Ruud van Nistelrooij volgen met respectievelijk 127 en 95 goals.