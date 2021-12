Max Verstappen looft Red Bull: ’Heel indrukwekkend’

„Het is sowieso een geweldig jaar voor ons. We hebben veel mooie momenten gehad”, aldus Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië. „Vorig jaar was het best saai. Vaak zat er niet meer in dan een derde plek. Dat is natuurlijk niet wat je wil, maar dat kan gebeuren als er één team (Mercedes, red.) heel dominant is. Dit jaar hebben we de auto goed verbeterd. Dat we tot aan het einde in het titelgevecht zitten, is heel indrukwekkend van onze kant.”

Volgend jaar gaan de auto’s flink op de schop. Mercedes won sinds de introductie van de hybride motoren, in 2014, alle wereldtitels. „Maar wij zijn vooral gefocust op onszelf en kijken wat we zelf hebben bereikt”, stelt Verstappen. „Er is geen verandering in de manier hoe ik me voorbereid op races. Dit is een nieuw circuit, dat biedt voor iedereen weer kansen.”

