WK-finale in handen van arbiter Marciniak, Makkelie naar huis

Ook de troostfinale tussen Kroatië en Marokko gaat aan Makkelie voorbij. Die is in handen van Abdulrahman Al-Jassim. Makkelie floot tijdens het WK de groepswedstrijden Spanje - Duitsland en Argentinië - Polen. Pol van Boekel is in deze wedstrijd assistent-video-arbiter. Makkelie kan naar huis.

Argentinië spelbreker

Door de plaatsing van Argentinië voor de WK-finale waren de kansen van Makkelie om het slotduel te fluiten verkeken. Na alle perikelen van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië was het volgens kenners van het scheidsrechterswereldje zeer onwaarschijnlijk dat de eindstrijd van het WK in Qatar wordt toegewezen aan een Nederlandse arbiter. En zo geschiedde.