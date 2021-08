’Donyell Malen is nog niet waar we willen, maar we hebben hem nu al nodig’

„Hij heeft in de voorbereiding zijn uitzonderlijke kwaliteiten laten zien”, verklaarde trainer Marco Rose. In het bekerduel met derdeklasser SV Wehen Wiesbaden deed Malen al 25 minuten mee.

Wel heeft de van PSV gekochte aanvaller nog een trainingsachterstand. „Hij is nog niet waar we hem willen hebben”, zegt Rose. „Op veel punten moet hij nog vooruitgang boeken. Bovendien moet ’Donny’ nog wennen aan onze speelstijl. Maar veel tijd om hem helemaal goed te krijgen hebben we niet. Onze selectie is niet al te breed. We hebben hem nu al nodig.”

Bij Dortmund ontbreken vooralsnog onder meer Mats Hummels, Thomas Meunier, Julian Brandt, Raphael Guerreiro, Mateu Morey, Marius Wolf en Dan-Axel Zagadou. Emre Can is nog maar net in training en speelt in het weekeinde waarschijnlijk ook nog niet.

Malen, die op het Europees kampioenschap de afgelopen zomer ook speelde voor Oranje, is bij Dortmund gekomen als vervanger voor de naar Manchester United vertrokken Jadon Sancho.