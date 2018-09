Kompany sluit jaar 'in stijl' af

Kompany moest woensdagavond in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Newcastle United (0-1) al na tien minuten van het veld, voor de zoveelste keer met een kuitblessure. "Helaas is Vincent wéér geblesseerd", zei manager Pep Guardiola. "We moeten afwachten hoe ernstig het nu weer is."

De 31-jarige Kompany valt van de ene in de andere blessure. De Belgische verdediger kwam dit seizoen pas negen keer in actie in de Premier League. De BBC zocht uit dat Kompany sinds zijn komst naar Manchester in 2008 al 39 blessures had.

Zijn vrouw Carla plaatste woensdagavond een emotioneel bericht op Twitter toen ze haar echtgenoot opnieuw zag uitvallen. "Mijn hart breekt, want ik weet hoe hard hij ervoor werkt en hoe zeer hij leeft voor het voetbal. Maar hij blijft vechten."