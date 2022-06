Kritische Schouten geniet van Oranje-debuut: ’Jongensdroom komt uit’

„Ik heb een heel speciaal gevoel. Het is een jongensdroom om je debuut voor het Nederlands elftal te maken”, klonk het opgetogen voor de camera van de NOS na de 1-2 overwinning.

Daarna vervolgde hij kritisch: „Ik had in de eerste helft een aantal slordigheden waar ik niet enthousiast over ben. Naarmate de wedstrijd vorderde, ging het beter. Ik denk dat ik uiteindelijk wel blij kan zijn, ook omdat ik direct een assist geef bij mijn debuut.”

Schouten mocht vanaf de aftrap meedoen en had een belangrijk aandeel in de eerste goal van Oranje. Hij gaf de assist op Teun Koopmeiners. In de tweede helft haalde bondscoach Louis van Gaal de debutant naar de kant.