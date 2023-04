VIDEO MVV-fan gooit vol glas bier in gezicht Jong AZ-speler

De wedstrijd in De Geusselt werd kort voor tijd stilgelegd, omdat een supporter van MVV een volle beker bier richting de juichende Finn Stam gooide. De verdediger van Jong AZ had de Alkmaarders kort daarvoor op voorsprong gezet en werd bij het vieren van die treffer bekogeld. De wedstrijd werd een minuut of tien later hervat, waarna Jong AZ nogmaals scoorde.

Eerder op de vrijdagavond werd ook PEC Zwolle - FC Dordrecht voor zo’n tien minuten onderbroken. Daar werd een beker op het veld gegooid, naar later bleek door een kind van 8 jaar. Het kind werd samen met zijn vader het stadion uitgeleid, volgende week volgt er een gesprek tussen de betrokken partijen.