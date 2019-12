Lazio houdt zicht op koplopers na bizarre ontknoping

Giovanni Simeone zette de thuisploeg al na acht minuten met een harde volley op voorsprong. In een knotsgekke tweede helft hadden beide ploegen veel kansen. Het duurde evenwel tot de 92e minuut voordat Luis Alberto vanaf de rand van het strafschopgebied de Braziliaanse keeper Rafael van Cagliari wist te verschalken. Zes minuten later was het opnieuw raak, Felipe Caicedo kopt de bal bij de tweede paal hard in.

Lazio staat op drie punten van koploper Inter en de nummer twee Juventus die beide 39 punten hebben. Cagliari blijft ondanks het verlies vijfde in de Serie A, drie punten achter AS Roma dat op 32 punten staat.

