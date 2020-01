Zaalsporters met sjans samen naar Tokio?

Nika Daalderop en Bobby Schagen hebben sinds anderhalf jaar een relatie Ⓒ Instagram

APELDOORN - Zij speelt deze week het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn, hij begint vandaag in het Noorse Trondheim aan zijn eerste EK. Volleybalster Nika Daalderop en handballer Bobby Schagen hebben sinds anderhalf jaar een relatie. In theorie kunnen ze allebei Tokio halen, maar in de praktijk wordt dat lastig.