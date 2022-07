Van Bommel met Antwerp niet langs FC Drita

Vincent Janssen speelde de hele wedstrijd voor Antwerp, waar Marc Overmars technisch directeur is. Toby Alderweireld, eveneens aangetrokken, stond ook het hele duel op het veld. Antwerp was vaak in de aanval maar wist niet veel uitgespeelde kansen te creëren. Pieter Gerkens miste in de slotfase een grote kans op de 1-0 voor de thuisploeg.

Feyenoord schakelde FC Drita vorig seizoen uit in de tweede voorronde van de Conference League, na een gelijkspel in het uitduel (0-0) en een zwaarbevochten zege in De Kuip (3-2).