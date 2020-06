Bayern zet reuzenstap naar achtste titel op rij met scorende Zirkzee

Voorafgaand aan speelronde 31 kon Bayern de landstitel in de wacht slepen, maar dan moest rivaal Borussia Dortmund onderuit gaan tegen laagvlieger Fortuna Düsseldorf. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd wist Erling Haaland een bloedeloos gelijkspel te voorkomen.

Bekijk ook: Wonderkind Haaland voorkomt diep in blessuretijd titelfeest van Bayern

Der Rekordmeister moet de grote festiviteiten dus nog even uitstellen, maar vreugde was er genoeg in de Allianz Arena. De schrik sloeg wel even toe toen de bezoekers na een kwartier spelen op voorsprong kwam. De VAR gooide echter roet in het eten en constateerde dat Jonas Hofmann vanuit buitenspelpositie scoorde.

Bij de eerste grote kans van Bayern lag doelman Yann Sommer nog goed in de weg. Enkele minuten later was de Zwitser de schlemiel. Hij schoof de bal zomaar in de voeten van Zirkzee, die van een meter of twintig zonder aan te nemen direct op doel schoot: 1-0.

Bij Gladbach was het de vraag wie er voor de doelpunten moest zorgen. Alassane Pléa was geschorst en Marcus Thuram viel al na een aantal minuten geblesseerd uit. De bezoekers werden echter een handje geholpen door Benjamin Pavard, die een voorzet van Hermann pardoes in zijn eigen doel gleed. Het was tevens de stand bij rust.

Zonder basisklanten Alphonso Davies, Müller, Lewandowski en Kingsley Coman oogde het spel bij Bayern wat onwennig. In het tweede bedrijf verscheen de koploper niet al te vaak in gevarenzone van Gladbach. Sterker nog, Manuel Neuer moest vaker optreden dan zijn collega aan de andere kant van het veld.

In de tussentijd was Zirkzee naar de kant gehaald en de wedstrijd stevende af op een gelijkspel, maar Bayern zou Bayern niet zijn als het niet in de slotfase alsnog de overwinning naar zich toe trekt. Met nog vijf minuten op de klok maakte Leon Goretzka de winnende treffer. Zo zet Bayern een reuzenstap naar de achtste titel op rij. Met nog drie speelronden te gaan staat de formatie van Flick zeven punten voor op nummer twee Dortmund.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.