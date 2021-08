Oud-winnaar Fabio Aru (31) verrast met aankondiging afscheid na Vuelta a España

„Ik heb zestien jaar op de fiets gezeten, waarvan ruim een decennium als prof. Het is tijd om andere prioriteiten te stellen”, aldus Aru, die in 2015 onder anderen Tom Dumoulin van eindwinst in de Ronde van Spanje afhield.

„Ik ben veel van huis geweest. Nu is het moment gekomen om iets terug te geven aan mijn familie. Het is passend dat ik mijn reis eindig in Spanje, waar ik geweldige herinneringen heb liggen.” De Vuelta start zaterdag.

De aankondiging van het afscheid komt op een verrassend moment. Aru, die enkele slechte jaren kende, liet zich de afgelopen maanden juist weer van voren zien in het peloton. Zo eindigde hij recentelijk als tweede in zowel de Vuelta a Burgos, als de Sibiu Cycling Tour.

De laatste keer dat Aru in een grote ronde in de top tien eindigde was in 2017. Destijds legde hij beslag op de vijfde plaats in de Tour de France.

Aru won tijdens zijn loopbaan drie etappes in de Giro, twee in de Vuelta en één in de Tour. Naast zijn eindwinst in de Ronde van Spanje stond hij ook nog twee keer op het podium in de Giro. In 2014 en 2015 werd hij respectievelijk derde en tweede.

Lach

Aru roemt in aanloop naar afscheid zijn ploeg Qhubeka NextHash, waar hij afgelopen winter neerstreek. „Na een aantal zware jaren haalde ik 2021 eindelijk weer mijn oude niveau. Bovendien zat ik wederom met een lach op de fiets. Dat was een overwinning op mezelf en is iets waar ik voor altijd dankbaar voor ben.”