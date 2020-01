Hekman de snelste in marathon Groningen, primeur voor Vormeer

De negende wedstrijd, in Heerenveen, werd vorig weekend gewonnen door Jorrit Bergsma, maar hij was dit keer niet van de partij omdat hij in Thialf deelneemt aan de EK afstanden.

Primeur bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Imke Vormeer (31), die nog nooit had gewonnen. Ze stond wel al zeventien keer eerder op het podium en troefde zaterdagavond Manon Kamminga en Elsemieke van Maaren af. Volgend weekend vindt de elfde wedstrijd plaats in Amsterdam.