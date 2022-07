Opmerkelijke onthulling Mané: ’Als ik dood zou gaan, was het mijn eigen schuld’

In de achtste finale tegen Kaapverdië liep hij de kwetsuur op. „Ik heb daar nooit iemand over verteld. Liverpool stelde een protocol op en onze teamarts van Senegal moest zich daaraan houden. Ik moest minimaal vijf dagen volledige rust nemen. Toen ik dit hoorde, heb ik direct de bondscoach gebeld en gezegd dat ik toch wilde spelen”, laat hij weten aan Pro Direct Soccer France.

„Toen heb ik de voorzitter van de bond gebeld en een spoedoverleg aangevraagd. Ik moest en zou spelen, dus heb ik hem aangeboden om een contract te tekenen, waarin ik verklaarde dat ik er zelf volledig voor verantwoordelijk zou zijn als het misging. Ik zette daarmee mijn leven op het spel. Als ik dood zou gaan, was het mijn eigen schuld. Het was rond 1 uur ’s nachts en iedereen raakte volledig in paniek.”

Goed afgelopen

Uiteindelijk heeft de voetballer geen contract ondertekend. Op de dag van de wedstrijd werd een nieuwe scan gemaakt. „De resultaten hebben we naar de Confederation of African Football gestuurd en de dokters oordeelden dat het verantwoord was. Godzijdank is alles goed gegaan.” Mané won uiteindelijk met Senegal de Afrika Cup.