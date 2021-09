Botic van de Zandschulp dinsdag om 18.00 uur aan de bak

Tennisser Botic van de Zandschulp kan zich gaan verheugen op zijn eerste optreden in het Arthur Ashe Stadium, de hoofdbaan van de US Open op Flushing Meadows.

De organisatie van het laatste grandslamtoernooi van het jaar heeft zijn partij tegen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev geprogrammeerd in het grootste stadion van het complex. Het duel in de kwartfinales begint dinsdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Van de Zandschulp is één van de grote verrassingen in New York. Als debutant won de 25-jarige Nederlander al zeven duels op rij, inclusief drie partijen in het kwalificatietoernooi. Hij versloeg tijdens zijn indrukwekkende opmars onder anderen de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud en de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman. Die laatste partij, in de achtste finales, vond plaats in het Louis Armstrong Stadium, de tweede baan van de US Open.