Andy Murray eindelijk weer fit: ’Mijn heup voelt goed’

„Om eerlijk te zijn hecht ik nog niet zo veel waarde aan het resultaat van mijn wedstrijden”, zei de voormalige nummer een van de wereld. „Ik let meer op mijn heup.”

Murray worstelde voor de coronacrisis zeven maanden met een heupblessure. Op het liefdadigheidstoernooi „The Battle of the Brits’ won hij van Liam Broady (6-2, 6-2) maar was Edmund nog te sterk (7-6, 6-7, 5-10). „Maar mijn heup voelt goed”, stelde Murray. „Ik speel snel weer op een hoog niveau als ik iets constanter word en een paar dingen anders ga doen.”

Murray wil graag op de US Open spelen, het grote toernooi dat eind augustus in New York van start gaat. Hij verwacht daarna op Roland Garros in Parijs in actie te komen maar moet wel de garantie hebben dat de gezondheidsrisico’s maximaal worden beperkt.

Veel spelers hebben nog twijfels om naar New York af te reizen, nu de metropool zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. Murray ziet dat anders. „Het is fijn dat we de mogelijkheid krijgen weer een belangrijk toernooi te spelen. Natuurlijk is er geen publiek en verandert er veel door allerlei protocollen in verband met het virus. Zo mag ik bijvoorbeeld maar één begeleider meenemen. Dat is dan maar even zo. Dan neem ik maar één begeleider mee.”