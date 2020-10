’Formule 1 steeds softer, zonde van de sport’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Verstappen moest zondagmiddag op de Nürburgring de zege laten aan Hamilton. De 23-jarige Nederlander eindigde als tweede. Zijn voormalig Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo completeerde met een derde plek het podium. Hamilton boekte in Duitsland zo zijn 91e Grand Prix-overwinning en evenaarde daarmee het record (91 zeges) van Michael Schumacher.

Albers stelt in de podcast dat je Hamilton en Schumacher niet met elkaar kunt vergelijken. „Het zijn compleet andere seizoenen. Schumacher creëerde een heel team om zich heen. Maar die tijden zijn veranderd.”

Ook gaat het over de merkwaardige opmerking van Alexander Albon, die uitviel in de 24e ronde. „They race me so hard”, klaagde hij via de boordradio. Albers heeft geen goed woord over voor de teamgenoot van Verstappen. „Hij zet zijn eigen geloofwaardigheid op het spel. In dit opzicht is het gewoon een watje.” In de ogen van de voormalig Formule 1-coureur wordt de sport sowieso steeds softer. „Ze moeten ophouden met al die forse tijdstraffen. Dat is echt zonde.”

Naast de prestatie van Verstappen, komen ook de optredens van Ricciardo, Charles Leclerc en Sebastian Vettel aan bod. Van Haren vindt het treurig om te zien hoe een viervoudig wereldkampioen zo worstelt met zijn auto. Ook Albers ziet dat Vettel er een rommeltje van maakt. „Hij wordt ook niet geholpen door Ferrari. Het team lijkt vol in te zetten op Charles Leclerc als eerste man.”

